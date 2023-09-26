Особенность "Марички" в том, что она невидима для враждебных средств РЭБ. Разработчики показали видео, как произошло испытание дрона, пишет 24 Канал.

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Как проходят испытания дрона "Маричка"

Разработчики рассказали, в чем особенности "Марички". В частности, она безопасна, ведь на ней нет экипажа, поэтому соответственно нет жертв среди личного состава. Также надводный беспилотник незаметен – он невидим для многих вражеских радаров, эхолотов и сканеров.

Автономность. Может продолжительное время находиться в режиме ожидания и запускаться по таймеру или сигналу для выполнения задания,
– заявили в компании.

Там также рассказали, что "Маричка" имеет преимущество по объемам транспортировки, ведь достаточно большая – имеет 6 метров длины и метр ширины.

"Маричка" может нести большой заряд поражающих веществ", – рассказали разработчики и заверили, что она очень многофункциональна, ведь ее можно использовать как:

  • боевой;
  • грузовой;
  • разведывательный дрон.

Кроме вышеперечисленного она эффективна, ведь способна поразить не только наводящие цели, но и береговые укрепления и опоры мостов.

Как Украина испытывает новый дрон "Маричка": смотрите видео

В Украине уже есть "Морской малыш" (Sea Baby)

  • В августе Служба безопасности Украины передала журналистам видео с использованием дронов "Морской малыш" (Sea Baby), которые оказали существенное влияние на ситуацию в Черном море.
  • Тогда в СБУ отметили, что именно эти дроны атаковали Крымский мост 17 июля, нанеся ему повреждения. По данным ведомства, тогда Sea Baby доставил до 850 килограммов взрывчатки в одну из бетонных опор моста.
  • Впоследствии стало известно, что эти надводные дроны – это уникальное изобретение СБУ и ни одна из частных компаний к этому не имеет отношения.
  • Именно с помощью этих беспилотников мы недавно провели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленгорский горняк" и танкера SIG.
  • Буквально 15 сентября Sea Baby подвел российский ракетный корабль "Самум", являвшийся гордостью Черноморского флота россиян. О характеристиках этих украинских дронов читайте по ссылке.