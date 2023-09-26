Особливість "Марічки" в тому, що вона невидима для ворожих засобів РЕБ. Розробники показали відео, як відбулось випробування дрона, пише 24 Канал.
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Як проходять випробовування дрона "Марічка"
Розробники розповіли, у чому особливості "Марічки". Зокрема, вона безпечна, адже на ній немає екіпажу, тож відповідно – немає жертв серед особового складу. Також надводний безпілотник непомітний – він невидимий для багатьох ворожих радарів, ехолотів та сканерів.
Автономність. Може тривалий час перебувати в режимі очікування та запускатись за таймером або сигналом для виконання завдання,
– заявили у компанії.
Там також розповіли, що "Марічка" має перевагу щодо об'ємів транспортування, адже доволі велика – має 6 метрів довжини та метр ширини.
"Марічка" може нести великий заряд вражаючих речовин", – розповіли розробники та запевнили, що вона дуже багатофункціональна, адже її можна використовувати як:
- бойовий;
- вантажний;
- розвідувальний дрон.
Окрім вищеперерахованого, вона ефективна, адже здатна уразити не тільки наводні цілі, а й берегові укріплення та опори мостів.
Як Україна випробовує новий дрон "Марічка": дивіться відео
В Україні вже є "Морський малюк" (Sea Baby)
- У серпні Служба безпеки України передала журналістам відео із використанням дронів "Морський малюк" (Sea Baby), які суттєво вплинули на ситуацію в Чорному морі.
- Тоді в СБУ зазначили, що саме ці дрони атакували Кримський міст 17 липня, завдавши йому пошкоджень. За даними відомства. тоді Sea Baby доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.
- Згодом стало відомо, що ці надводні дрони – це унікальний винахід СБУ і жодна з приватних компаній не має до цього відношення.
- Саме з допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленгорський гірняк" і танкера SIG.
- Буквально 15 вересня Sea Baby підбив російський ракетний корабель "Самум", який був гордістю Чорноморського флоту росіян. Про характеристики цих українських дронів читайте за посиланням.