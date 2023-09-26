Шольц затягивает передачу Taurus не потому, что опасается ядерного удара со стороны России. Об этом в интервью 24 Каналу сказал немецкий евродепутат Михаэль Галер.

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Шольц боится уничтожения Крымского моста

По его мнению, проблема заключается в партии Шольца, которая думает о послевоенном возвращении к отношениям с Москвой. Кроме того, Галер предположил, что Шольц опасается уничтожения Крымского моста с помощью ракет Taurus.

Дело в том, что его собственная партия – это левые, у которых все еще есть определенные романтические взгляды на послевоенное возвращение к привычным отношениям с Москвой, которые я считаю абсолютно иллюзорными. Я не думаю, что он боится ядерного удара как следствия. Но он, возможно, боится, что украинцы могут парализовать Крымский мост с помощью немецкого оружия,

– сказал евродепутат.

Он также заявил, что "было бы здорово", если бы Украина смогла парализовать Крымский мост.

"Это дало бы нам настоящую репутацию в Украине, и мне безразлично, поскольку Россия является агрессором, она этого заслуживает", – добавил Галер.

Евродепутат обратил внимание, что на прошлой неделе глава комитета по вопросам обороны, председатель комитета по иностранным делам и председатель комитета по европейским делам написали письмо Шольцу, в котором призвали предоставить Украине ракеты Taurus уже сейчас.

Мы, из оппозиции, христианские демократы, говорили об этом уже давно, и многие эксперты также говорят об этом,

– отметил Галер.

Он отметил, что ужасно наблюдать за тем, как затягивается передача оружия Украине, пока на фронте гибнут люди.

"Из-за того, что эти ракеты сейчас не могут уничтожить линии поставки российского оружия на фронт, все больше украинцев погибает. И это тяжелое политическое бремя, которое остается вместе с Шольцом и, к сожалению, в восприятии украинцев и других партнеров, остается вместе с Германией, и я это действительно критикую", – резюмировал Галер.

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