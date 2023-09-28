Україна зіштовхується з чималими труднощами, коли мовиться про інвестиції у військове виробництво. Адже кошти виділяють на поточні потреби армії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що попри це, Україна знаходить шляхи для виробництва нової зброї.

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"Вже є конкретне розуміння, що треба робити при великій інтенсивності війни. Ми робимо акценти на снарядне, ракетне та на дронове виробництво", – зазначив Михайло Подоляк.

Чи може Україна забезпечити себе озброєнням

Сьогодні виробництвом озброєння в Україні опікується багато інституцій. Серед них і Укроборонпром, і Мінстратегпром, і Міністерство оборони, і Міністерство цифровізації.

Ми ще на етапі, коли це все робимо. Поки ще не можна сказати, що ми можемо повністю себе забезпечити. Якби це була територіально маленька війна, то так, ми себе могли б забезпечити себе власним виробництвом. Але враховуючи інтенсивність і виробничі спроможності опонента, нам ще треба багато робити,

– зауважив Подоляк.

Повномасштабне вторгнення показало кілька важливих речей, на які треба робити акценти:

дрони;

радіоелектроніка;

ракети певної дальності з високоточним ураженням.

Крім цих трьох компонентів, дуже важливо будувати правильну ремонтну, інженерну-ремонтну логістику і логістику забезпечення амуніцією. Мовиться про снаряди різних форматів та різних видів.

Розмова з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео

Як розподіляються кошти під час війни

Водночас інвестиції у військове виробництво в мирний та воєнний час суттєво відрізняються. Зараз в Україні бюджет розірваний, бо ж Росія знищує всі експортні потенціали.

Війна за Чорноморську акваторію, це зокрема війна за те, щоб знизити можливість України експортувати величезну кількість свого продукту, який складав 25 – 35% експортного потенціалу. Росія завдає ударів, розуміючи, що так вона позбавить нас грошей,

– зауважив Подоляк.

У зв'язку з цим на сьогодні кошти пріоритетно витрачаються на ситуативні потреби армії. Мовиться про нарахування заробітної плати, закупівлю снарядів тощо.

"Тому трохи складно знаходити інвестиції, які треба вкладати в виробництво. Але при тому Україна знаходить. Тому, думаю, що нам якийсь час ще потрібен, але в Україні буде дуже крута оборонна промисловість з акцентами на сучасний тип інтенсивної масштабної війни", – переконаний радник голови ОП.

До того ж незабаром відбудеться Форум оборонних індустрій, де проводитимуть переговори із закордонними партнерами. Щобільше, за словами Подоляка, попередні домовленості уже є.

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