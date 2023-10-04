В комментарии CNN американские чиновники отметили, что это может помочь облегчить некоторые критические проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные. Ведь они ожидают больше денег и оборудования от США и их союзников.

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Украине передали конфискованное у Ирана оружие

Центральное командование США 2 октября передало ВСУ более миллиона захваченных иранских боеприпасов.

Правительство получило право собственности на эти боеприпасы 20 июля 2023 года по гражданским искам Министерства юстиции США против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР),

– говорится в сообщении.

В июле Министерство юстиции объявило, что добивается конфискации оружия, изъятого у Ирана военно-морскими силами США. Речь идет о:

более 9000 винтовок,

284 пулеметах,

примерно 194 ракетных установках,

более 70 противотанковых управляемых ракет,

более 700 000 боеприпасов.

"Эти боеприпасы были первоначально захвачены военно-морскими силами Центрального командования США с транзитного судна без гражданства "МАРВАН 1" 9 декабря 2022 года. Боеприпасы передавались от КСИР к хуситам в Йемене в нарушение Резолюции Совета Безопасности ООН № 2216", – добавили в заявлении.

Администрация Байдена месяцами взвешивала, как легально передать украинцам конфискованное оружие, хранящееся на объектах Центрального командования по всему Ближнему Востоку. За последний год ВМС США изъяли тысячи иранских штурмовых винтовок и более миллиона боеприпасов с судов, используемых Ираном для поставки оружия в Йемен.

Конфискации, часто проводимые совместно с силами региональных партнеров, направлены на небольшие суда без гражданства на маршрутах, исторически используемых для контрабанды оружия хуситам в Йемене. В середине января США помогли французским силам перехватить 3000 штурмовых винтовок и 23 противотанковых управляемых ракет, направлявшихся из Ирана в Йемен. После задержания США взяли конфискованное оружие под свою опеку.

По данным Центрального командования, этот перехват незаконного оружия завершил двухмесячный период, в течение которого США и их партнеры изъяли в общей сложности 5 000 единиц оружия и 1,6 миллиона боеприпасов.

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Передать Украине иранское оружие – справедливо

Представители Министерства юстиции и Министерства обороны США работают совместно над тем, чтобы найти законный способ передать это оружие в Украину. Один из таких способов – делать это через американские органы, занимающиеся гражданской конфискацией.

В этом году Министерство юстиции подало по меньшей мере 2 жалобы на конфискацию захваченных иранских боеприпасов и оружия. Кроме июльского заявления, в марте Минюст объявил, что добивается конфискации:

одного миллиона иранских боеприпасов,

тысяч запалов для реактивных гранатометов,

тысяч фунтов горючего для реактивных гранатометов, которые ВМС США изъяли у Ирана во время транспортировки в Йемен.

В конце концов, Украина нуждается в различных материалах для ведения военных действий, и хотя это не решение всех военных потребностей Украины, это обеспечит критически важную поддержку,

– отметил Джонатан Лорд, старший научный сотрудник и директор программы безопасности на Ближнем Востоке в Центре за новую американскую безопасность.

Лорд добавил, что этот шаг также может иметь последствия для отношений Ирана с Россией.

"Более года иранские беспилотники в руках российских военных использовались для атак и убийств украинских гражданских лиц. В Украине существует поэтическая справедливость в использовании захваченного иранского оружия для защиты своего народа от преступного вторжения и злоупотреблений со стороны России. Кроме того, эта политика может усилить давление на Растущие отношения между Москвой и Тегераном", – считает ученый.

По его мнению, это решение может убить клин между Тегераном и Москвой, которые за последние несколько месяцев сформировали де-факто оборонное партнерство – Иран поставляет России беспилотники для войны в Украине, а страна-террорист сотрудничает с ним в производстве ракет и средств противовоздушной обороны.