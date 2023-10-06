Про це повідомили у низці місцевих телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Окупанти вже знайшли своє пояснення звукам.

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У Севастополі прогриміли вибухи

Ввечері 6 жовтня у Севастополі пролунали гучні вибухи, які неабияк налякали місцевих. Вони одразу ж почали про голосні звуки в соцмережах.

Невдовзі загарбники дали пояснення. Вже традиційно вони заявили, що це були нібито навчання.

Гучні звуки в районі Стрілецької бухти в Севастополі пов'язані з тренуванням сил протипідводно-диверсійного забезпечення Чорноморського флоту,

– написав так званий "губернатор" Міхаіл Развожаєв.