Об этом сообщили в ряде местных телеграмм-пабликов, сообщает 24 канал. Оккупанты уже нашли свое объяснение звукам.
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В Севастополе прогремели взрывы
Вечером 6 октября в Севастополе раздались громкие взрывы, изрядно напугавшие местных. Они сразу же начали о громких звуках в соцсетях.
Вскоре захватчики дали пояснения. Уже традиционно они заявили, что это были якобы обучение.
Громкие звуки в районе Стрелковой бухты в Севастополе связаны с тренировкой сил противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота,
– написал так называемый "губернатор" Михаил Развожаев.