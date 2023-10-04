Про це в коментарі 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що це була операція диверсійно-розвідувального характеру.

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Крим готується до деокупації

У розвідці наголосили, що під час спецоперації призначенці підрозділів "Стугни" та "Братства" вступили в жорстокий бій з окупантами.

В рамках висадки бійців ГУР в окупованому Криму стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат,

– повідомив Юсов.

Наразі українські бійці повернулися з тимчасово окупованого півострова. На жаль, спецпризначенці також зазнали втрат, проте вони неспівмірні з російськими.

У ГУР не повідомляли, коли саме відбулася висадка десанту на тимчасово окупований півострів. Втім, ефектні кадри роботи спецпризначенців опублікували 4 жовтня.

Разом з тим, російське міноборони традиційно заявило про "відбиття атаки". Пропагандисти стверджують, що буцімто у північно-західній частині акваторії Чорного моря "була відбита спроба проникнення на територію Криму десантної групи ЗСУ, яка прямувала у напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах". Традиційно окупанти не повідомляли про свої втрати.

У Криму була тривожна ніч

Уночі 3 жовтня у тимчасово окупованому Криму було "тривожно". Близько 20:20 в Севастополі у районі Козачої бухти пролунав потужний вибух. Після цього у місті оголосили повітряну тривогу, яка згодом поширилася на територію усього півострова.

Цікаво, що окупанти розповіли про різні "атаки". Так, російське міноборони заявило, що нібито "збило ракету" "Нептун". Тим часом так званий "губернатор" Севастополя заявив про "атаку безпілотниками". Развожаєв почав вихваляти роботу "пе-ве-о", яке буцімто "ліквідувало БпЛА". Втім, відпрацювали не дуже влучно, адже уламки впали на дах одного з будинків, а у багатоповерхівках – вилетіли вікна.

Що ж все-таки "збили" росіяни у тимчасово окупованому Криму – невідомо. Вочевидь, окупанти ще не отримали нової "методички", як коментувати вибухи в Севастополі, тому й виникло таке "непорозуміння".