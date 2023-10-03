Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він пояснив, як відбуваються успішні українські спецоперації та навіщо окупанти малюють графіті літаків на аеродромах Росії.

Дивіться також Перемололи еліту путінського війська: як ЗСУ по кілька разів знищували російські бригади

Росіяни хочуть співпрацювати з Україною

Кількість охочих збільшилася після оприлюднення частини інформації операції "Синиця" з російським пілотом вертольота Мі-8 та операції "Бариня", коли кадровий військовослужбовець переконав 11 інших росіян здатися добровільно в полон.

Після кожної такої операції росіяни бачать, що Україна дотримується своїх зобов'язань, що Україна – це цивілізована держава, де виконуються Женевські конвенції та працює міжнародне гуманітарне право,

– зауважив представник ГУР.

За словами Юсова, у росіян є вибір, який зможе зберегти насамперед життя, звання та військову честь. Позаяк навіть присяга російського військовослужбовця не передбачає вбивство цивільного населення та агресивну війну. Тому не обов'язково гинути від куль загородзагонів, ставати мародерами, вбивцями чи воєнними злочинцями, виконуючи накази російського керівництва.

Зазначимо, окупанти можуть врятувати себе та сім'ю, перейшовши на бік України, або добровільно здатися в полон завдяки державній українській програмі "Хочу жити". Уже чимала кількість росіян скористалася цим проєктом.

Кожна успішна операція – кропітка праця українських спецслужб

За словами Юсова, будь-яка успішна спецоперація потребує кількамісячної та багатопланової роботи. Відтак операція "Синиця" тривала близько 6 місяців, а операція "Бариня" – 4 місяці.

Кожний перехід російського солдата за програмою "Хочу жити" – це окремо відпрацьована операція. Проте під час операції "Синиця" російський пілот самостійно вийшов на українські спецслужби. Натомість операція "Бариня" відбулася навпаки: Головне управління розвідки вийшло на лейтенанта Даніїла Алфьорова.

Після моніторингу чергової хвилі мобілізованих, кадрових військових, яких примусово мобілізували, відбувся контакт і він відбувся успішно. Тобто буває по-різному. І більшість тих, хто самостійно виходить на зв'язок,

– наголосив Андрій Юсов.

Мотивація росіян, які здаються в полон

Як зазначив представник ГУР, здаючись в український полон, в окупантів переважає не лише бажання жити. У ході операцій "Синиця" та "Бариня", Максим Кузьмінов та Даніїл Алфьоров ризикували своїм життям, аби все вдалося.

Юсов про найвідоміші спецоперації ГУР: дивитися відео

Позаяк під час операції "Бариня" відбувалося переконання інших військовослужбовців з метою здачі в полон. Це дуже ризикована робота, яка проходила завдяки координації з офіцерами ГУР МО. Проте значною мірою цю роботу самостійно проводив Алфьоров. Тому процес переходу на український бік – це небезпечний захід для життя.

Насамперед у людини має бути база критичного мислення. А також громадянська позиція, яка відрізняє його від, власне, вбивць, мародерів та гвалтівників,

– сказав Юсов.

І також додав, що здача російських військових у полон або перехід на український бік разом з технікою, передбачає нагороду згідно з українським законодавством. Відтак для того, аби захистити інтереси наших громадян та захисників, Україна використовує різну мотивацію супротивника.

Навіщо окупанти малюють графіті винищувачів

Юсов розповів, що удари по російських військових об'єктах, зокрема аеродромах – серйозна загроза для росіян. Тому ворог передислоковує авіацію з одного летовища на інше, а це не проста робота.

Тому ми бачимо покришки й розмальовку графіті літаків – це спроба обманути застарілими методами сучасні технології та супутники. Тобто супутник відзняв, як вони малюють, але вони думали, що зможуть когось у чомусь обманути. Можуть ще шамана з бубнами пустити. Шаманізм, останнім часом серед політичної еліти Росії, дуже популярне явище,

– заявив Юсов.

Тобто окупанти можуть вдаватися до різних методів. Але, як зазначив представник ГУР, Україна продовжить звільняти свої території та демілітаризувати Росію на її території.

Що відомо про спецоперації "Синиця" та "Бариня"