Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував операцію "Бариня". В етері телемарафону він розповів про долю Даніїла Алфьорова, передає 24 Канал.

До теми Завербований ГУР російський військовий Алфьоров розповів про перехід на бік України

Що відомо про Алфьорова

Юсов заявив, що ГУР вдалося дізнатися майже все про Алфьорова. Однак розвідник не став розповідати багато подробиць. Він лише зауважив, що в цього офіцера в Росії залишилися мати та брат. Також розвідник сказав, що цей лейтенант полюбляє класичну музику.

Представник ГУР назвав цього росіянина людиною з критичним мисленням. За його словами, Алфьоров не був уражений російською пропагандою. Він одразу зрозумів, що дії Владіміра Путіна та кремлівської верхівки є злочинними.

Це базове переконання дозволило в подальшому успішно реалізувати цю операцію,

– додав розвідник.

Він наголосив, що Алфьоров не просто вирішив здатися у полон, а захотів залишитися в Україні та долучитися до її захисту від агресії Росії. Юсов додав, що така можливість в цього росіянина буде.

Що відомо про 11 інших полонених

За словами Юсова, Алфьоров вмовив 11 російських військових здатися у полон. Вони скористалися програмою "Хочу жить".

Частина цих полонених хоче повернутися до Росії і чекає обміну. Представник ГУР наголосив, що така можливість у росіян буде, тому що Україна є цивілізованою, європейською та демократичною державою, яка дотримується Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права.

Яка користь від цієї спецоперації

Як пояснив Юсов, за 4 місяці операції "Бариня" українська розвідка отримала чимало важливої інформації. Ці дані допомогли зберегти життя нашим захисникам та зруйнувати плани російських загарбників.

Розвідник повідомив про динамічне зростання кількості російських військовослужбовців, які бажають перейти на бік України чи просто здатися у полон. Він не виключив повторення таких випадків й операцій надалі.

Що ще відомо про операцію "Бариня"