Російський офіцер Даніїл Алфьоров змушений був перейти на бік України, щоб уникнути смерті. Про це він заявив у суботу, 30 вересня, на пресконференції у Києві.

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Що сказав росіянин про співпрацю з ГУР

За словами Алфьорова, його співпраця з українською військовою розвідкою почалася у червні 2023 року. На той час цей лейтенант перебував на території Росії та змушений був приєднатися до армії країни-агресорки.

Коли його підрозділ почав просування до України, Алфьоров став передавати куратору з ГУР дані про переміщення живої сили і техніки росіян та їхню кількість. На початку серпня того ж року він опинився на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. Лейтенант заявив, що відсутність бажання вбивати чи бути вбитим на чужій землі та величезні втрати в окупаційній армії призвели до того, що він погодився на новій етап співпраці з українською розвідкою.

Виступ Алфьорова на пресконференції / Фото OBOZREVATEL



Що сталося далі

Алфьорову запропонували відправляти в український полон тих російських солдатів, які хочуть здатися та мати гарантії за програмою "Хочу жити". Він довго розмірковував, але погодився. Йому вдалося переправити три групи військовослужбовців. Мовиться про 11 солдатів країни-агресорки.

Тоді російські командири почались щось підозрювати. Вони прив'язали Алфьорова до дерева та залишили там на ніч. Після цього лейтенант вирішив рятувати власне життя. Він зв'язався з куратором та повідомив, що виходитиме на раніше вказане місце без рації.

Шлях був тяжкий. Бо я не мав супроводу. Але ж я знав те місце, куди мені потрібно було йти. Я дивом залишився цілим, бо дрони літали… Я не знав, яким саме маршрутом буде безпечніше,

– пояснив він.

В результаті йому вдалося майже через 2 доби вийти на український спецпідрозділ, а після цього дістатися з нашими бійцями правобережжя. Далі Алфьоров проходив відповідні процедури для здачі в полон.

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