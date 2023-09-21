24-річний Плахотьков родом з Алтайського краю. Був на весіллі у знаймих, як раптом подзвонили, що мобілізують. Пригрозили, якщо не візьме повістку, посадять за ґрати.
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"Вони постійно обманюють"
Полонений заявив, нібито навіть не думав, що потрапить в Україну. Мовляв, пообіцяли, що буде на навчаннях 6 місяців. Потім начебто відправлять додому. Втім, як завжди, це виявилося російською брехнею.
Їм взагалі ніколи не можна вірити. Вони постійно обманюють. Вони не відкрито говорили, що ми – гарматне м'ясо, а, скажімо так, здалеку заходили. Натякали, що ми м'ясо, просто м'ясо,
– підкреслив полонений.
Також додав, що на навчаннях в Білорусі ходили в лісі та "закопували ка*кшки". Окупант розповів, що був в Опитному. Далі направили в Кліщіївку.
Я не хочу воювати. Я хотів взагалі хотів з'їхати по психушці, але не вийшло. Я навіть хотів скоїти самогубство,
– заявив Плахотьков.
Також полонений поскаржився, що забезпечення, як такого не було. Зокрема, у Кліщіївці сиділи без їжі та води.
Зробили загороджувальний загін, тобто, якщо втечеш, тебе розстріляють,
– підкреслив росіянин.
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Як 3 ОШБр взяла в полон окупантів в Андріївці
Заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, як наші захисники звільняли від загарбників Андріївку. Завдяки вдалому плануванню бійці бригади змогли не лише звільнити село, а й оточити його.
"Оскільки в них (росіян – 24 Канал) не було жодного виходу, їм довелося здаватися в полон. У полон здалися близько взводу ворогів, серед яких командир одного з батальйонів 72 мотострілецької бригади Росії", – підкреслив Кудряшов.
Як російським військовим здатися в полон
Станом на ранок 21 вересня на війні проти України вже загинули близько 275 тисяч російських бійців. Якщо ви не хочете віддати своє життя за Путіна та його божевільні загарбницькі ідеї, єдиний шанс врятуватися – добровільно здатися в полон українським захисникам.
Телефонуйте на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Більше інформації про здачу в полон є в телеграм-каналі.
Україна гарантує дотримання стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими, утримання під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окрім того, триразове харчування, медичне обслуговування, регулярний зв'язок з рідними, право на політичний притулок в Україні та деяких країнах ЄС після завершення бойових дій.Усіх, хто добровільно здався, оформляють як таких, що потрапили в полон у бою. Це зберігає всі виплати та пільги, що перебачені для російських військовослужбовців, та захищає від можливого переслідування.