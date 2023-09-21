24-річний Плахотьков родом з Алтайського краю. Був на весіллі у знаймих, як раптом подзвонили, що мобілізують. Пригрозили, якщо не візьме повістку, посадять за ґрати.

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"Вони постійно обманюють"

Полонений заявив, нібито навіть не думав, що потрапить в Україну. Мовляв, пообіцяли, що буде на навчаннях 6 місяців. Потім начебто відправлять додому. Втім, як завжди, це виявилося російською брехнею.

Їм взагалі ніколи не можна вірити. Вони постійно обманюють. Вони не відкрито говорили, що ми – гарматне м'ясо, а, скажімо так, здалеку заходили. Натякали, що ми м'ясо, просто м'ясо,

– підкреслив полонений.

Також додав, що на навчаннях в Білорусі ходили в лісі та "закопували ка*кшки". Окупант розповів, що був в Опитному. Далі направили в Кліщіївку.

Я не хочу воювати. Я хотів взагалі хотів з'їхати по психушці, але не вийшло. Я навіть хотів скоїти самогубство,

– заявив Плахотьков.

Також полонений поскаржився, що забезпечення, як такого не було. Зокрема, у Кліщіївці сиділи без їжі та води.

Зробили загороджувальний загін, тобто, якщо втечеш, тебе розстріляють,

– підкреслив росіянин.

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Як 3 ОШБр взяла в полон окупантів в Андріївці

Заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, як наші захисники звільняли від загарбників Андріївку. Завдяки вдалому плануванню бійці бригади змогли не лише звільнити село, а й оточити його.

"Оскільки в них (росіян – 24 Канал) не було жодного виходу, їм довелося здаватися в полон. У полон здалися близько взводу ворогів, серед яких командир одного з батальйонів 72 мотострілецької бригади Росії", – підкреслив Кудряшов.