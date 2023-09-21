24-летний Плахотьков родом из Алтайского края. Был на свадьбе у знакомых, как вдруг позвонили, что мобилизуют. Пригрозили, если не возьмет повестку, посадят за решетку.
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"Они постоянно обманывают"
Пленный заявил, что даже не думал, что попадет в Украину. Мол, пообещали, что будет на учениях 6 месяцев. Потом вроде бы отправят домой. Впрочем, как всегда, это оказалось российской ложью.
Им вообще никогда нельзя верить. Они постоянно обманывают. Они не открыто говорили, что мы – пушечное мясо, а, скажем так, издалека заходили. Намекали, что мы мясо, просто мясо,
– подчеркнул пленный.
Также добавил, что на учениях в Беларуси ходили в лесу и "закапывали ка*ашки". Оккупант рассказал, что был в Опытном. Далее направили в Клещеевку.
Я не хочу воевать. Я хотел вообще хотел съехать по психушке, но не получилось. Я даже хотел совершить самоубийство,
– заявил Плахотьков.
Также пленный пожаловался, что обеспечение как такового не было. В частности, в Клещеевке сидели без еды и воды.
Сделали заградительный отряд, то есть, если убежишь, тебя расстреляют,
– подчеркнул россиянин.
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Как 3 ОШБр взяла в плен оккупантов в Андреевке
Заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, как наши защитники освобождали от захватчиков Андреевку. Благодаря удачной планировке бойцы бригады смогли не только освободить село, но и окружить его.
"Поскольку у них (россиян – 24 Канал) не было ни одного выхода, им пришлось сдаваться в плен. В плен сдались около взвода врагов, среди которых командир одного из батальонов 72 мотострелковой бригады России", – подчеркнул Кудряшов.
Как российским военным сдаться в плен
По состоянию на утро 21 сентября на войне против Украины уже погибли около 275 тысяч российских бойцов. Если вы не хотите отдать свою жизнь за Путина и его безумные захватнические идеи, единственный шанс спастись – добровольно сдаться в плен украинским защитникам.
Звоните на горячую линию проекта "Хочу жить" +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Больше информации о сдаче в плен есть в телеграм-канале.
Украина гарантирует соблюдение стандартов Женевских конвенций по обращению с военнопленными, содержание под надзором Международного комитета Красного Креста. Кроме того, трехразовое питание, медицинское обслуживание, регулярную связь с родными, право на политическое убежище в Украине и некоторых странах ЕС после боевых действий.Всех, кто добровольно сдался, оформляют как попавших в плен в бою. Это сохраняет все выплаты и льготы, предусмотренные российским военнослужащим, и защищает от возможного преследования.