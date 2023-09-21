24-летний Плахотьков родом из Алтайского края. Был на свадьбе у знакомых, как вдруг позвонили, что мобилизуют. Пригрозили, если не возьмет повестку, посадят за решетку.

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"Они постоянно обманывают"

Пленный заявил, что даже не думал, что попадет в Украину. Мол, пообещали, что будет на учениях 6 месяцев. Потом вроде бы отправят домой. Впрочем, как всегда, это оказалось российской ложью.

Им вообще никогда нельзя верить. Они постоянно обманывают. Они не открыто говорили, что мы – пушечное мясо, а, скажем так, издалека заходили. Намекали, что мы мясо, просто мясо,

– подчеркнул пленный.

Также добавил, что на учениях в Беларуси ходили в лесу и "закапывали ка*ашки". Оккупант рассказал, что был в Опытном. Далее направили в Клещеевку.

Я не хочу воевать. Я хотел вообще хотел съехать по психушке, но не получилось. Я даже хотел совершить самоубийство,

– заявил Плахотьков.

Также пленный пожаловался, что обеспечение как такового не было. В частности, в Клещеевке сидели без еды и воды.

Сделали заградительный отряд, то есть, если убежишь, тебя расстреляют,

– подчеркнул россиянин.

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Как 3 ОШБр взяла в плен оккупантов в Андреевке

Заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, как наши защитники освобождали от захватчиков Андреевку. Благодаря удачной планировке бойцы бригады смогли не только освободить село, но и окружить его.

"Поскольку у них (россиян – 24 Канал) не было ни одного выхода, им пришлось сдаваться в плен. В плен сдались около взвода врагов, среди которых командир одного из батальонов 72 мотострелковой бригады России", – подчеркнул Кудряшов.