В плен показалось около взвода противника. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.
Смотрите также Украинские военные показали эпическое видео с уничтожением оккупантов в Андреевке
Среди пленных – командир одного из батальонов
Эта операция была не только проявлением смелости и решительных действий штурмовых отрядов, но очень удачной комбинацией с тактической мастерством принятия решений руководства.
С помощью точных действий и своевременных команд мы смогли не только завладеть Андреевкой, но и охватить ее, то есть взять в кольцо. Это заставило военнослужащих из 72 бригады сначала засесть в укрытие, а затем, из-за того, что у них не было никакого выхода, сдаться в плен,
– отметил Кудряшов.
Заместитель командира третьей штурмовой уточнил, что в плен сдалось около взвода врага. В частности, командир одного из батальонов 72-й отдельной мотострелковой бригады России.
Также военный рассказал, что в Андреевке было ликвидировано много оккупантов и российской техники.
Врагов было уничтожено очень многое, техники уничтожено очень много. Сейчас освобожденные поля и освобожденные километры нашей земли усеяны трупами оккупантов и сожженной техникой, которую оккупанты применяли,
– сказал майор.
К теме Силы обороны взяли под контроль Андреевку: показываем поселок на карте
Андреевка под полным контролем ВСУ
- Заметим, что 18 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что бойцы 3 ОШБр подняли украинский флаг над Андреевкой. Поселок находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его.
- Однако Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ.
- Отметим, что официально деоккупацию Андреевки в Генштабе подтвердили 15 сентября.
- Наши защитники разбили 72 бригаду России. Часть захватчиков позорно сбежала.