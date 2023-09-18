В плен показалось около взвода противника. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.

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Среди пленных – командир одного из батальонов

Эта операция была не только проявлением смелости и решительных действий штурмовых отрядов, но очень удачной комбинацией с тактической мастерством принятия решений руководства.

С помощью точных действий и своевременных команд мы смогли не только завладеть Андреевкой, но и охватить ее, то есть взять в кольцо. Это заставило военнослужащих из 72 бригады сначала засесть в укрытие, а затем, из-за того, что у них не было никакого выхода, сдаться в плен,

– отметил Кудряшов.

Заместитель командира третьей штурмовой уточнил, что в плен сдалось около взвода врага. В частности, командир одного из батальонов 72-й отдельной мотострелковой бригады России.

Также военный рассказал, что в Андреевке было ликвидировано много оккупантов и российской техники.

Врагов было уничтожено очень многое, техники уничтожено очень много. Сейчас освобожденные поля и освобожденные километры нашей земли усеяны трупами оккупантов и сожженной техникой, которую оккупанты применяли,

– сказал майор.

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