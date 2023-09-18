В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой.

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Враг пытается штурмовать Андреевку

Сейчас Андреевка, хоть и была освобождена украинскими защитниками, но теперь постоянно находится под обстрелом врага. Также в ВСУ рассказали, что теперь российские войска пытаются штурмовать поселок.

Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно – это значит, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ,

– сообщили в Генштабе.

Защитники подняли флаг над Андреевкой: фото Генштаб ВСУ

Что известно об освобождении Андреевки