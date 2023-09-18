Украинские военные показали видео с уничтожением оккупантов в Андреевке. К слову, это село недавно освободили.

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Наши военные устроили засаду

Украинские воины поделились кадрами с передовой. На записи видно, что оккупанты в уничтоженной Андреевке пытались убежать от огня украинской армии. Они пытались осторожно передвигаться по местности, но их уже заметил БПЛА. Спастись захватчикам не удалось.

Россиян уничтожили: смотрите видео

Эпизод из засады на оккупантов. Россияне попали в поле зрения нашего БПЛА и стрелков, когда пытались изменить позицию,

– говорится в сообщении от бригады.

Ликвидировали врага бойцы взвода "Мирон".

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