Украинские военные показали видео с уничтожением оккупантов в Андреевке. К слову, это село недавно освободили.
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Наши военные устроили засаду
Украинские воины поделились кадрами с передовой. На записи видно, что оккупанты в уничтоженной Андреевке пытались убежать от огня украинской армии. Они пытались осторожно передвигаться по местности, но их уже заметил БПЛА. Спастись захватчикам не удалось.
Россиян уничтожили: смотрите видео
Эпизод из засады на оккупантов. Россияне попали в поле зрения нашего БПЛА и стрелков, когда пытались изменить позицию,
– говорится в сообщении от бригады.
Ликвидировали врага бойцы взвода "Мирон".
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- На Бахмутском направлении украинские силы имели успехи. В частности, были освобождены два населенных пункта – Андреевка и Клещеевка. В то же время активные действия ВСУ на этом направлении заставляют оккупантов держать вблизи Бахмута значительные резервы, которые они могли бы привлечь в Запорожской области.
- Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над населенным пунктом Андреевка. Теперь россияне интенсивно обстреливают поселок.
- Силы обороны Украины выбивают российских военных с оккупированных территорий. За прошедшую неделю наши воины добились успехов. Так, на прошлой неделе украинские военные освободили на Бахмутском направлении еще два квадратных километра территории. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона.