Обратим внимание на то, что с начала полномасштабного вторжения российское войско понесло бешеные потери как в живой силе, так и в технике. За более чем полтора года войны наши военные ликвидировали 274 470 захватчиков. Реальная цифра может быть значительно больше, ведь подсчитать точные потери в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
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Потери врага в технике
- танков – 4 638;
- боевых бронированных машин – 8 883;
- артиллерийских систем – 6 137;
- РСЗО – 781;
- средств ПВО – 528;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 850;
- крылатых ракет – 1 479;
- кораблей и катеров – 20;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 670;
- специальной техники – 911.
Актуальные потери врага по состоянию на 21 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
За минувшие сутки в металлолом превратили еще 3 танка, 15 боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, 2 РСЗО и 2 средства ПВО. Также у российских военных стало еще на 29 БПЛА оперативно-тактического уровня, 37 автомобилей и автоцистерн и 5 единиц спецтехники меньше.
Обратим внимание также на утреннее возведение Генштаба ВСУ. В нем сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага. Еще 5 пришлись на зенитно-ракетные комплексы оккупантов.
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 1 район скопления личного состава, оружия и техники, 11 артиллерийских средств, ЗРК "Стрела-10", а также станцию РЭС российских захватчиков.