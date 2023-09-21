Звернімо увагу на те, що від початку повномасштабного вторгнення російське військо зазнало шалених втрат як у живій силі, так і в техніці. За понад півтора року великої війни наші військові ліквідували 274 470 загарбників. Реальна цифра може бути значно більшою, адже підрахувати точні втрати у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

танків – 4 638;

бойових броньованих машин – 8 883;

артилерійських систем – 6 137;

РСЗВ – 781;

засобів ППО – 528;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 850;

крилатих ракет – 1 479;

кораблів і катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 670;

спеціальної техніки – 911.



Актуальні втрати ворога станом на 21 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

За минулу добу на брухт перетворили ще 3 танки, 15 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 2 РСЗВ та 2 засоби ППО. Також у російських військових стало ще на 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 37 автомобілів і автоцистерн та 5 одиниць спецтехніки менше.

Звернімо увагу також на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. У ньому повідомили, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Ще 5 припали на зенітно-ракетні комплекси окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 1 район скупчення особового складу, зброї та техніки, 11 артилерійських засобів, ЗРК "Стріла-10", а також станцію РЕБ російських загарбників.