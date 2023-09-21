Звернімо увагу на те, що від початку повномасштабного вторгнення російське військо зазнало шалених втрат як у живій силі, так і в техніці. За понад півтора року великої війни наші військові ліквідували 274 470 загарбників. Реальна цифра може бути значно більшою, адже підрахувати точні втрати у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

  • танків – 4 638;
  • бойових броньованих машин – 8 883;
  • артилерійських систем – 6 137;
  • РСЗВ – 781;
  • засобів ППО – 528;
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 316;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 850;
  • крилатих ракет – 1 479;
  • кораблів і катерів – 20;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 670;
  • спеціальної техніки – 911.


Актуальні втрати ворога станом на 21 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

За минулу добу на брухт перетворили ще 3 танки, 15 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 2 РСЗВ та 2 засоби ППО. Також у російських військових стало ще на 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 37 автомобілів і автоцистерн та 5 одиниць спецтехніки менше.

Звернімо увагу також на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. У ньому повідомили, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Ще 5 припали на зенітно-ракетні комплекси окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 1 район скупчення особового складу, зброї та техніки, 11 артилерійських засобів, ЗРК "Стріла-10", а також станцію РЕБ російських загарбників.