Виявилося, що в Росії вирішили замовчати вдалу спецоперацію ГУР МО й не повідомляли родичам про смерть двох російських військових. Інформацію про двох ліквідованих окупантів публікують пропагандисти, пише 24 Канал.

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У Росії вирішили замовчати втрату Мі-8 і загибель екіпажу

У повідомленні мовиться, що на борту Мі-8 було двоє членів екіпажу: борттехнік Нікіта Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов. Як пояснював сам Кузьмінов, вони не знали про викрадення. Окупанти не захотіли здаватися у полон і після приземлення в Україні їх ліквідували.

Пропагандисти пишуть, що сім'ї загиблих нічого не знали. Зокрема, родичам лише повідомляли, що вертоліт зник, а екіпаж намагаються знайти.

Як повідомили російські медіа, Турсунов – уродженець Таджикистану, який спеціально отримав громадянство Росії для служби в російській армії.

Після випуску з авіаучилища він два роки працював охоронцем через своє подвійне громадянство. Згодом він уклав п'ятирічний контракт із міноборони Росії, який закінчувався у листопаді 2023 року.

Вдова окупанта Фарзона підтвердила, що її чоловік брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну з перших днів і дуже часто літав. Його навіть нагородили медалькою "за відвагу".

Фарзона поскаржилася, що про смерть чоловіка дізналася з публікацій в українських каналах.

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