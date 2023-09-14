Представник ГУР МО Андрій Юсов сказав 24 Каналу, що ефект події спостерігаємо тепер і бачитимемо конкретні результати згодом. Так, вчинок Максима Кузьміна може надихнути інших російських пілотів.

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"Цей випадок сколихнув і офіцерський склад армії загарбника, і окремо його авіацію. Це гарний приклад для багатьох інших, хто вагається і не хоче ставати воєнним злочинцем", – зазначив Юсов.

Зверніть увагу! Очільник української розвідки Кирило Буданов раніше заявив, що триває "спілкування" з іншими російськими пілотами. За його словами, успіх операції "Синиця" додасть упевненості тим, хто ще вагається.

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Юсов нагадав, що Максим Кузьмінов не в полоні – він вільна людина, яка самостійно визначає свою долю. Раніше стало відомо, що російський пілот долучиться до захисту українського суверенітету, але наразі немає жодних подробиць.

Ба більше, чоловік отримає 500 тисяч доларів компенсації та нові документи в межах державної програми захисту.

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