Максим Кузьмінов, завдяки якому вертоліт Мі-8 опинився в Україні, назвав війну Росії проти нашої держави найжорстокішим злочином. Про це він сказав 5 вересня на пресконференції "Подробиці спецоперації з викрадення російського вертольота".

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Що розповів Кузьмінов

Російський пілот заявив, що сам для себе вирішив не брати участі в злочинах режиму Владіміра Путіна проти українців. Він наголосив, що йому ніхто не нав'язував своєї думки з цього приводу.

Так, у мене в Росії залишився літак, непогана зарплата, дві квартири, майже пенсія, по суті, багато чого тримало там. Але для мене найголовніше було – не брати участі в цих злочинах,

– сказав він.

Кузьмінов був підписаний на телеграм-канали ГУР МО. Він звернувся до української розвідки. Після цього було створено секретний чат для листування з ним. Йому запропонували нові документи, виплати та гарантії безпеки для нього й близьких родичів. Батьки одразу підтримали його рішення.

Чим пілот займався під час війни

Льотчик заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він тільки перевозив вантажі та російських військових. Він наголосив, що виконував виключно транспортні завдання, хоч йому й доводилося іноді залітати на територію України.

За його словами, такі місії він виконував "зі сльозами на очах" та "великим небажанням". Кузьмінов запевнив, що ніяких ударів по об'єктах в Україні та по українцях не завдавав, а якби отримав би такий наказ, то не виконував би його.

Росіянин спростував міфи Кремля

Російський пілот назвав Україну чудовою країною, а українців – дуже хорошими людьми. Він спростував кремлівські фейки та наголосив, що в нашій державі немає ніяких фашистів та нацистів, про яких брешуть пропагандисти Росії. Кузьмінов хотів би, щоб його колишні товариші по службі зрозуміли це, однак він не підтримує з ними жодних контактів.

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