Максим Кузьминов, благодаря которому вертолет Ми-8 оказался в Украине, назвал войну России против нашего государства жесточайшим преступлением. Об этом он сказал 5 сентября на пресс-конференции "Подробности спецоперации по похищению российского вертолета".
К теме Не просто похитил вертолет, – российский пилот подробно описал, как перегнал Ми-8 в Украину.
Что рассказал Кузьминов
Российский пилот заявил, что сам для себя решил не участвовать в преступлениях режима Владимира Путина против украинцев. Он подчеркнул, что ему никто не навязывал своего мнения на этот счет.
Да, у меня в России остался самолет, неплохая зарплата, две квартиры, почти пенсия, по сути, многое держало там. Но для меня самое главное было – не участвовать в этих преступлениях,
– сказал он.
Кузьминов был подписан на телеграм-каналы ГУР МО. Он обратился к украинской разведке. После этого был создан секретный чат для переписки с ним. Ему предложили новые документы, выплаты и гарантии безопасности для него и близких родственников. Родители сразу поддержали его решение.
Чем пилот занимался во время войны
Летчик заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину он только перевозил грузы и российских военных. Он подчеркнул, что выполнял исключительно транспортные задания, хотя ему и приходилось иногда залетать на территорию Украины.
По его словам, подобные миссии он выполнял "со слезами на глазах" и "большим нежеланием". Кузьминов заверил, что никаких ударов по объектам в Украине и по украинцам не наносил, а если получил бы такой приказ, то не выполнял бы его.
Россиянин опроверг мифы Кремля
Российский пилот назвал Украину замечательной страной, а украинцев – очень хорошими людьми. Он опроверг кремлевские фейки и подчеркнул, что в нашем государстве нет никаких фашистов и нацистов, о которых врут пропагандисты России. Кузьминов хотел бы, чтобы его бывшие сослуживцы поняли это, однако он не поддерживает с ними никаких контактов.
Подробности спецоперации "Синица"
- ГУР МО совместно с Нацполицией и ВСУ успешно провело операцию по похищению российского вертолета Ми-8. В Украине раньше не проводилось ничего подобного.
- Украинская разведка поддерживала контакт с российским пилотом полгода. Летчик сам вышел на украинцев. Его семью перед этим перевезли в Украину. Сам пилот получит новые документы и денежное вознаграждение.
- Кузьминов летел из Курска в Харьковскую область. У населенного пункта Шебекино он перешел в режим радиомолчания. При пересечении российско-украинской границы по вертолю стреляли из огнестрельного оружия и ранили пилота в ногу. Сам лётчик предположил, что это были россияне.
- Благодаря этой спецоперации наши защитники получили вертолет и авиационное оборудование для истребителей Су-30М и Су-35, которые он перевозил. Также у Украины появилась ценная информация о вражеской авиации, что позволит более эффективно противостоять агрессии России.