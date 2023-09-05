Эту информацию пилот сам рассказал в интервью журналисту и блогеру Владимиру Золкину. Известно, что семья лётчика уже находится в Украине, пишет 24 Канал.

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Российский летчик рассказал о вознаграждении и новых документах

Максим Кузьминов рассказал, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины во время операции "Синица" полгода поддерживало контакт с ним. По его словам, операцию начали готовить в феврале – марте 2023 года. Тогда его мать уже находилась в Киеве.

Сам пилот прилетел в Украину 9 августа 2023 года за штурвалом вертолета Ми-8 вместе с экипажем. Кроме самого вертолета Украина получила еще и важные компоненты для истребителей Су-27 и Су-30СМ.

Максим Кузьминов рассказал, что до 9 августа он "постоянно находился на связи с украинской разведкой".

В тот момент уже были обсуждены все возможные детали и маршруты. Самым выгодным оказался перелет именно из Курска (России – 24 Канал). Во-первых, это было близко, во-вторых, не было других факторов, сильно препятствующих. У меня уже был готовый чистый "коридор" для перелета,

– вспомнил капитан.

По его словам, перелет в Украину был его инициативой. Основную причину своего поступка он назвал желание "отказаться от участия в военных преступлениях" российских оккупантов.

Максим Кузьминов отметил, что Украина ему должна выплатить 500 тысяч долларов и сделать новые документы в рамках государственной программы защиты.

Что известно об операции "Синица"