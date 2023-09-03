Также в ведомстве показали пилота, которого убедили лететь в Украину. По словам Буданова, к нему удалось найти подход.

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Украина выманила российского пилота

В фильме "Сбитые летчики России", премьера которого состоится 3 сентября в 22:15 в эфире национального телемарафона, впервые раскрыли детали самой успешной за всю историю Украины спецоперации ГУР МО под кодовым названием "Синица".

Благодаря тщательно спланированной и четкой работе украинских военных разведчиков, российский пилот перегнал на нашу территорию вражеский вертолет Ми-8АМТШ, загруженный компонентами к боевым самолетам.

Смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю (его – 24 Канал) семью, и, наконец, создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попытались сбежать. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы живыми, но имеем что имеем,

– отметил Буданов.

По словам автора цикла "Военная разведка Украины" Артема Шевченко, операция ГУР МО "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить в то время самый современный советский МиГ-2.

"Эту уникальную историю правильного российского летчика, среди нескольких гораздо более трагических историй неправильных российских пилотов, покажем в воскресенье, 3 сентября", – анонсировал Шевченко.

Лента "Сбитые летчики России" из цикла "Военная разведка Украины" описывает наиболее значительные эпизоды противостояния Сил безопасности и обороны Украины воздушному нашествию россиян во время полномасштабного вторжения. Фильм содержит:

потрясающие кадры уничтожения самолетов, вертолетов, ракет и дронов России; ️‍

уникальные свидетельства украинских разведчиков, пилотов и зенитчиков;

показательные истории пленных российских лётчиков. ️

Смотрите анонс фильма "Сбитые летчики России"

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Кратко о спецоперации ГУР МО