Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал 24 Каналу, что эффект события наблюдаем теперь и будем видеть конкретные результаты со временем. Так, поступок Максима Кузьмина может вдохновить других российских пилотов.

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"Этот случай потряс и офицерский состав армии захватчика, и отдельно его авиацию. Это хороший пример для многих других, кто колеблется и не хочет становиться военным преступником", – отметил Юсов.

Обратите внимание! Глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что продолжается "общение" с другими российскими пилотами. По его словам, успех операции "Синица" придаст уверенности тем, кто еще сомневается.

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Юсов напомнил, что Максим Кузьминов не в плену – он свободный человек, самостоятельно определяющий свою судьбу. Ранее стало известно, что российский пилот приобщится к защите украинского суверенитета, но пока нет подробностей.

Более того, мужчина получит 500 тысяч долларов компенсации и новые документы в рамках государственной программы защиты.

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