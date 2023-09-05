Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, возможно ли повторить громкую спецоперацию ГУР с российским Ми-8. 28-летний летчик, благодаря которому вертолет Ми-8 оказался в Украине, назвал войну России против нашего государства жесточайшим преступлением.

Важно Не просто похитил вертолет, – российский пилот подробно описал, как перегнал Ми-8 в Украину.

По мнению Ступака, такие операции будут в будущем, но не надо ожидать, что каждую неделю нам будут перетаскивать вертолеты или истребители.

"Это такие точечные, но очень филигранные операции украинских спецслужб, которые самостоятельно хорошо работают", – заметил бывший сотрудник СБУ.

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Мощный месседж для россиян

Надо обязательно отдать должное, что эта спецоперация была проведена не самостоятельно украинскими разведчиками, а во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции. Ступак заметил, что почему-то забывают об этом факте, но полицейские участвовали и их нужно отметить.

Вертолет был похищен. Полгода продолжалась эта операция. Надо понимать, что не за один раз вышли на контакт с этим пилотом, договорились, проговорили сумму и он прилетел,

– рассказал бывший сотрудник СБУ.

Также, к сожалению, были неудачные операции, когда в игру вступала российская контрразведка ФСБ. Она тоже пыталась выманить наших разведчиков. Эта игра была раньше, однако не всегда удавалось выйти на пилотов и реализовать план.

Пилот Максим Кузьмин получит обещанные 500 тысяч долларов за технику. У него есть несколько вариантов, как действовать дальше. Он может остаться в Украине, вступить в РДК или легион "Свобода России" или уехать при содействии нашего государства, получив паспорт гражданина европейской страны.

Обратите внимание! ГУР сообщило, что пилот вертолета Ми-8 Максим Кузьмин хочет присоединиться к сектору безопасности и обороны Украины и дальше противодействовать российской военной агрессии в войне.

"Это сигнал для россиян и военных, мол, если хотите выскочить из своей ловушки, заработать денег и жить в свое удовольствие, вы знаете, как это сделать", – подытожил Ступак.

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