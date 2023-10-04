У ГУР МО наголосили, що Крим буде українським. Робота над цим триває.

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Десантувались на території Криму спецпризначенці "Стугни", а також – "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України. По окупантах завдали удару.

У ГУР МО показали ефектні кадри: дивіться відео

Що відбувається у Криму

Бен Воллес – ексміністр оборони Великої Британії – заявив, що битва за Крим вже почалася. Він також додав, що вважає контрнаступ ЗСУ – успішним. Українські герої йдуть вперед. Водночас їм потрібно більше зброї.