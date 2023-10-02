Бен Воллес вважає контрнаступ ЗСУ успішним: українці навчилися проходити мінні поля та крок за кроком звільняють окуповані території. Водночас він говорить, що поставки зброї повільні, а Україна має посилити мобілізацію.

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"Завершімо роботу"

Для остаточної перемоги наша держава потребує більше зброї. Це мають бути ракети ATACMS, а також Storm Shadow, якими Україна вже завдає успішних ударів по Криму, та більше снарядів.

За словами Воллеса, світ недооцінив мужність і міць наших людей, тож дехто думав, що Росія переможе, а Україна зазнає поразки після кількох тижнів війни.

"На війні найдорожчим товаром є надія. З літа Україна знову навчається під час роботи", – поетично пише він.

Бен Воллес захоплюється тим, як швидко вчаться наші бійці і як вправно вони стріляють із нового для себе озброєння. Наш контрнаступ він називає повільним, але впевненим, а удар по штабу Чорноморського флоту – початком битви за Крим.

Коли надія поєднується з відповідним обладнанням, Україну не зупинити. Наш обов’язок – підтримувати цю надію та підкріплювати її фінансуванням та обладнанням, доки робота не буде виконана,

– указує ексміністр.

Що можна зробити

Путін сподівається відтягнути час: мовляв, світ утомиться від допомоги Україні та відбудеться розкол у міжнародній спільноті. Але, як каже Воллес, із цим можна щось зробити. Якщо Захід має потурбуватися про надання належних обсягів зброї у короткий термін, то Україна, зі свого боку, має мобілізувати більше молоді.

Середній вік солдатів на фронті – понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь для майбутнього, але справа в тому, що Росія приховано мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для побудови нової армії,

– пише колишній міністр.

Доти він порівнював хоробрість українців із хоробрістю англійців під час Другої світової, тож далі апелює до досвіду Великої Британії, яка призвала до лав армії більше людей у 1939 і 1941 роках.

Надання зброї Україні ексчиновник називає рішучістю відстоювати західні цінності. "Те, що ми робимо зараз для України, визначить напрямок всієї нашої безпеки на довгі роки", – переконаний він.

Колишній глава оборонного відомства Великої Британії сказав, що його країна вже не є найбільшим донором, це місце заступила Німеччина. Але перед своєю відставкою він просив прем'єр-міністра виділити нашій країні додаткові кошти.

Цю війну можна виграти. Володимир Путін зазнає поразки. Так само, як людські емоції рухають Україну до успіху, вони є неминучою вадою Путіна і його злочинного режиму. Романтика, егоїзм і помста змусили Путіна вторгнутися в Україну, і це стане його погибеллю,

– підсумовує Бен Воллес.

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Коли будуть ATACMS

Рішення про їхню передачу Україні нібито вже прийнято, втім, ми ще не маємо цієї зброї. Можливо, ракети ATACMS і TAURUS повторять долю танків Leopard та Abrams, про які Україна довго просила, тобто просто з'являться в один момент після довгих умовлянь. Експерти кажуть, що, імовірно, наразі основні завдання виконують ракети Storm Shadow і в ATACMS начебто нема потреби. Але "потрібно розуміти, що є завдання, які вирішують сьогодні, а є завдання, які вирішуватимуть завтра".