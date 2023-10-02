Про це повідомили у Польській зброярській групі. Також там розповіли про іншу співпрацю.

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Польща передала Україні відремонтовані танки

У польській компанії Polska Grupa Zbrojeniowa повідомили про нову партію відремонтованих Leopard для України.

Поки інші роблять заяви щодо майбутнього, ми діємо в консультаціях з українською стороною. Перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в "Бумар-Лабендах" (польська компанія, що базується в Гливицях, – 24 Канал), були отримані українською стороною. Робота над наступними машинами триває,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться фото відремонтованих Leopard / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa

Також у компанії розповіли, що українські солдати воюють з польськими "Перунами", "Гротами", "Крабами" та "Росомахами", які виготовили на заводах PGZ.

"Ми постійно розширюємо співпрацю у сфері постачання амуніції, запчастин та сервісного обслуговування техніки. Ми підтримуємо Україну на постійній основі, визначаючи пріоритети в рамках створених робочих груп", – наголосили у Польській зброярській групі.



Сили оборони використовують польську техніку / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa

Окрім цього, у компанії зазначили, що понад рік у рамках відносин, що склалися з українською стороною, працюють через компанію спеціального призначення PGZ Sevice Orel, яка обслуговує важку техніку на місці, близько до лінії фронту.

"Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським солдатам, які воюють", – наголосили у Polska Grupa Zbrojeniowa.

Дивіться, як ремонтують техніку біля лінії фронту / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa

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