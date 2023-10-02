Про це повідомили у Польській зброярській групі. Також там розповіли про іншу співпрацю.
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Польща передала Україні відремонтовані танки
У польській компанії Polska Grupa Zbrojeniowa повідомили про нову партію відремонтованих Leopard для України.
Поки інші роблять заяви щодо майбутнього, ми діємо в консультаціях з українською стороною. Перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в "Бумар-Лабендах" (польська компанія, що базується в Гливицях, – 24 Канал), були отримані українською стороною. Робота над наступними машинами триває,
– мовиться у повідомленні.
Дивіться фото відремонтованих Leopard / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa
Також у компанії розповіли, що українські солдати воюють з польськими "Перунами", "Гротами", "Крабами" та "Росомахами", які виготовили на заводах PGZ.
"Ми постійно розширюємо співпрацю у сфері постачання амуніції, запчастин та сервісного обслуговування техніки. Ми підтримуємо Україну на постійній основі, визначаючи пріоритети в рамках створених робочих груп", – наголосили у Польській зброярській групі.
Сили оборони використовують польську техніку / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa
Окрім цього, у компанії зазначили, що понад рік у рамках відносин, що склалися з українською стороною, працюють через компанію спеціального призначення PGZ Sevice Orel, яка обслуговує важку техніку на місці, близько до лінії фронту.
"Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським солдатам, які воюють", – наголосили у Polska Grupa Zbrojeniowa.
Дивіться, як ремонтують техніку біля лінії фронту / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa
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Коротко про заяви Польщі щодо передачі зброї
- Польський прем'єр Матеуш Моравецький 20 вересня заявив, що Польща перестала постачати озброєння Україні. За його словами, Варшава захищатиме свої території та озброюватиметься.
- Згодом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра неправильно зрозуміли. Мовляв, Моравецький мав на увазі, що країна не передаватиме Києву нову зброю, яку зараз закуповує в рамках модернізації польської армії. Проте Варшава виконує умови підписаних контрактів.
- В уряді запевнили, що Польща й далі реалізовує найбільший контракт про передачу зброї Україні – постачання гаубиць Krab. Також там продовжує діяти "хаб міжнародної допомоги".