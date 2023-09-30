Згодом Румунія почала перекидати засоби ППО ближче до селищ, розташованих через річку від України, а також збільшувати кількість військових спостережних пунктів і патрулів у цьому районі. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що такі дії з боку Румунії свідчать про активізацію Північноатлантичного альянсу.

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За словами ексспівробітника СБУ, не лише Румунія, але й Альянс довгий час мовчали про падіння російських дронів на території НАТО. Це була загальна позиція, яка відбувалася з однієї причини: не бачити набагато простіше, інакше потрібно якось реагувати.

Дуже добре, що хоча б є така позиція – посилення ППО. Не факт, що воно розгортатиметься у бік України. Думаю, вони діятимуть обережно. Такі кроки показують, що там є люди, які готові ухвалювати рішення,

– зауважив Ступак.

Звісно, піти на такий крок – це велике політичне рішення, яке, можливо, не узгоджується з політикою НАТО.

Як ППО Румунії та Польщі могли б захистити територію України

Як наголосив Ступак, найбільш рішучий крок, який може зробити Альянс – розгорнути системи ППО у Польщі та Румунії вздовж кордонів з Україною, які насамперед захищали б території цих країн. Проте дія протиповітряної оборони розповсюджувалася б також на частину України.

Ступак пояснив, як Польща та Румунія можуть захистити територію України: дивитися відео

Орієнтовно, якщо комплекс ППО розмістити на території Польщі поблизу кордону, то плюс-мінус радіус його дії може досягти східних околиць Львова. У такому випадку, Польща могла б захищати частину України, але, загалом, охороняти свою територію.

Я не думаю, що це буде якась ескалація – буцімто зброя з країн НАТО збиває російські ракети, але на території України,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Тоді була б захищена частина української території, на якій можна розміщувати:

виробничі потужності;

ремонтні бази;

склади з паливом.

Прильоти російських дронів у Румунії