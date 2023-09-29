Генсек НАТО Єнс Столтенберг та новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс 28 вересня відвідали Київ із неоголошеним візитом. Обидва політики наголосили на важливості поглибити наростити виробництво зброї в Україні.

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Це необхідний розвиток

Офіційні особи вважають розширення власної української збройної промисловості необхідним економічним розвитком країни, яка постраждала від війни.

Це також потенційна перспектива інвестування для західних виробників зброї, хоча й ризикована, адже Україна потерпає від бомбардувань Росії.

Це буде важлива можливість для українських компаній налагодити нові партнерства з галуззю в рамках Альянсу та за його межами. Чим сильнішою стає Україна, тим ближче ми наближаємося до припинення агресії Росії,

– сказав Єнс Столтенберг.

Візити західних посадовців відбулися за день до форуму з міжнародними військовими підрядниками, скликаного українським урядом. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у заході візьмуть участь представники 165 компаній з 26 країн. Метою цього форму є розширення української збройної промисловості.

Західні країни мають проблеми з виконанням своїх зобов’язань щодо зброї перед Україною, зокрема щодо артилерійських боєприпасів, і виснажують власні запаси швидше, ніж їх можна поповнити. Військова промисловість, яка скоротилася після холодної війни, насилу переобладнала та знайшла адекватні запаси матеріалів, щоб наростити виробництво на повну потужність – і навіть цього недостатньо.

Після зустрічі з президентом Байденом Зеленський сказав, що він уклав "довгострокову угоду" зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї, але заява Білого дому була більш обережною. У адміністрації Байдена заявили, що проведуть конференцію, щоб "вивчити варіанти спільних підприємств і спільного виробництва".

Британський уряд повідомив, що Грант Шеппс зустрівся президентом України і новим міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити військову підтримку. Зокрема, зміцнення протиповітряної оборони України.

Володимир Зеленський 28 вересня також зустрівся з Себастьєном Лекорню, міністром оборони Франції, який чітко дав зрозуміти, що розвиток українського виробництва зброї є комерційною можливістю, а також військовою метою.

Це також спосіб для нас продовжувати курс і встановити інтереси Франції в Києві та Україні в довгостроковій перспективі. Ми знаємо, що ця війна триватиме,

– зазначив він.

Подарунків буде менше, а продажів більше

Лекорню сказав, що з часом буде менше прямих подарунків зброї Україні та більше продажів – іноді з субсидіями.

Деякі виробники зброї вже працюють над тим, щоб закріпитися в Україні. Rheinmetall, німецький гігант виробництва зброї, оголосив, що об’єднується з українським державним "Укроборонпромом" для виробництва бронетехніки та танків в Україні.

Наприкінці серпня британська BAE Systems заявила, що підписала угоду про дослідження виробництва 105-міліметрової артилерії в Україні, але не уточнила, коли це почнеться.

Опитування громадської думки в Сполучених Штатах і Європі показують, що більшість підтримує продовження озброєння України, але відсоток менший, ніж на початку повномасштабної війни.

Уряди багатьох із найбільших військових і фінансових спонсорів України, включно з Німеччиною та Великобританією, не виявляли жодних ознак недовіри цьому зобов'язанню. Але в Сполучених Штатах впливова група в Конгресі поставила під сумнів або прямо виступила проти продовження допомоги.

Підтримка, яку вже надали Україні

Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року країни світу та Європейський Союз як орган надали Україні допомогу на суму близько 230 мільярдів доларів.

З них близько 90 мільярдів доларів становила військова підтримка. Зокрема, 42 мільярди доларів від Сполучених Штатів. Наступною за величиною військовою підтримкою є Німеччина з 17 мільярдами доларів, за нею йде Британія з наближенням до 7 мільярдів доларів.

Деякі малі країни, такі як Норвегія, Нідерланди та Данія, виділили величезні суми, тоді як набагато більші країни, такі як Італія, Франція та Іспанія, дали набагато менше.

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