Генсек НАТО Йенс Столтенберг и новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс 28 сентября посетили Киев с необъявленным визитом. Оба политика отметили важность углубить нарастить производство оружия в Украине.
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Это необходимое развитие
Официальные лица считают расширение собственной украинской вооруженной промышленности необходимым экономическим развитием пострадавшей от войны страны.
Это также потенциальная перспектива инвестирования для западных производителей оружия, хотя и рискованная, ведь Украина страдает от бомбардировок России.
Это будет важной возможностью для украинских компаний наладить новые партнерства с отраслью в рамках Альянса и за его пределами. Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы приближаемся к прекращению агрессии России.
– сказал Йенс Столтенберг.
Визиты западных чиновников прошли за день до форума с международными военными подрядчиками, созванного украинским правительством. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в мероприятии примут участие представители 165 компаний из 26 стран. Целью этой формы является расширение украинской вооруженной промышленности.
Западные страны имеют проблемы с выполнением своих обязательств по оружию перед Украиной, в частности по артиллерийским боеприпасам, и истощают собственные запасы быстрее, чем их можно пополнить. Военная промышленность, которая сократилась после холодной войны, с трудом переоборудовала и нашла адекватные запасы материалов, чтобы нарастить производство на полную мощность – и этого недостаточно.
После встречи с президентом Байденом Зеленский сказал, что он заключил "долгосрочное соглашение" с Соединенными Штатами о совместном производстве оружия, но заявление Белого дома было более осторожным. В администрации Байдена заявили, что проведут конференцию, чтобы "изучить варианты совместных предприятий и совместного производства".
Британское правительство сообщило, что Грант Шеппс встретился президентом Украины и новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить военную поддержку. В частности, укрепление противовоздушной обороны Украины.
Владимир Зеленский 28 сентября также встретился с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню, который четко дал понять, что развитие украинского производства оружия является коммерческой возможностью, а также военной целью.
Это также способ продолжать курс и установить интересы Франции в Киеве и Украине в долгосрочной перспективе. Мы знаем, что эта война будет продолжаться,
– отметил он.
Подарков будет меньше, а продаж больше
Лекорню сказал, что со временем будет меньше прямых подарков оружия Украине и больше продаж – иногда с субсидиями.
Некоторые изготовители оружия уже работают над тем, чтобы закрепиться в Украине. Rheinmetall, германский гигант производства оружия, объявил, что объединяется с украинским государственным "Укроборонпромом" для производства бронетехники и танков в Украине.
В конце августа британская BAE Systems заявила, что подписала соглашение об исследовании производства 105-миллиметровой артиллерии в Украине, но не уточнила, когда это начнется.
Опросы общественного мнения в Соединенных Штатах и Европе показывают, что большинство поддерживает продолжение вооружения Украины, но процент меньше, чем в начале полномасштабной войны.
Правительства многих крупнейших военных и финансовых спонсоров Украины, включая Германию и Великобританию, не проявляли никаких признаков недоверия этому обязательству. Но в Соединенных Штатах влиятельная группа в Конгрессе подвергла сомнению или прямо выступила против продолжения помощи.
Поддержка, которую уже предоставили Украине
Согласно данным Кильского института мировой экономики, с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года страны мира и Европейский Союз в качестве органа оказали Украине помощь на сумму около 230 миллиардов долларов.
Из них около 90 млрд долларов составляла военная поддержка. В частности, 42 миллиарда долларов от Соединенных Штатов. Следующей по величине военной поддержкой является Германия с 17 миллиардами долларов, за ней следует Британия с приближением к 7 миллиардам долларов.
Некоторые малые страны, такие как Норвегия, Нидерланды и Дания, выделили огромные суммы, в то время как гораздо более крупные страны, такие как Италия, Франция и Испания, дали гораздо меньше.
НАТО – Украина: как развиваются отношения на фоне полномасштабной войны
- Западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Об этом свидетельствует визит Генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев 28 сентября. Его результатом стало предоставление Альянсом боеприпасов для ВСУ на 2,4 млрд евро. Политолог Олег Саакян сказал, что Запад подготовил многоуровневую инфраструктуру помощи Украине. Она берёт на себя принцип распределенности в этой поддержке.
- Украина сотрудничает с НАТО в разных областях. Результаты этой успешной работы очевидны, ведь наша страна усиливает оборону и усовершенствует тактику применения оружия Альянса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он также рассказал, в каких областях сотрудничает наша страна с Альянсом.
- Страны НАТО планируют нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить свои потребности в оружии. Кроме этого, они также передадут значительное количество снарядов и украинской армии. Об этом во время выступления на форуме "Выиграть войну. Выиграть мир" заявила посол США при НАТО Джулиан Смит. Она подчеркнула, что это наращивание нужно, чтобы покрыть потребность в боеприпасах, значительное количество которых Североатлантический союз уже передал Украине.