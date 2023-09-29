Корреспондент 24 Канала в Брюсселе пообщалась с европейским политологом, советницей еврокомиссара по вопросам расширения Олли Рена 2004 – 2009 годов Хизер Граббе. По версии Politico, политик внесена в список "женщин, формирующих Брюссель". Об успехах Украины, будущих скандалах, важности геополитического курса и "зеленой революции" Украины – читайте в эксклюзивном интервью.

Достойно внимания О кровавых российских алмазах, эффекте от санкций и Украине в ЕС: интервью с послом Украины в ЕС

Справочно! Хизер Граббе – европейский политолог, активистка. С 2004 по 2009 год Граббе работала старшим советником тогдашнего еврокомиссара по расширению Олли Рена. В это время и произошли две большие волны. В 2004 году к Евросоюзу присоединились Кипр, Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Венгрия и Чехия. В 2007 году частью ЕС стали Болгария и Румыния.



В 2009 – 2022 годах Граббе занимала должность исполнительного директора Института европейской политики открытого общества в Брюсселе.

Украина делает прогресс в выполнении требований, но оккупированные территории являются препятствием

Я считаю, что Украина делает чрезвычайно хорошую работу, выполняя требования, установленные для вступления в ЕС, учитывая состояние войны. И я думаю, что одним из самых интересных событий с точки зрения технической и формальной подготовки к вступлению за последний год стало то, что государство действительно было мотивировано работать эффективно и результативно, с гораздо большим объемом межминистерской и межведомственной работы. Это дает надежду на будущее, потому что процесс вступления в ЕС очень требовательный. Он требует высокого уровня государственной административной способности, что мешало другим странам на этапе вступления в ЕС.

Для сравнения, на Балканах Сербия смогла достичь гораздо более быстрого прогресса, чем Босния и Герцеговина или даже Черногория, потому что она имела административную инфраструктуру бывшей Югославии, то есть крупные министерства, и людей, которые были подготовленными и технически способными.



Поэтому процесс вступления сложен для любой страны, даже для страны, которая действительно хорошо организована и имеет очень сильный административный потенциал.

То, что Украина делает это в период войны, очень впечатляет, и я думаю, что люди, занимающиеся вопросами вступления в институтах ЕС и странах-членах, были поражены этим. С другой стороны, война является огромным препятствием для вступления.

Главный вопрос – когда Украина снова сможет полностью контролировать всю свою территорию? У ЕС были переговоры со страной, которая не контролировала всю свою территорию, а именно с Кипром в 1998 году. Никто не ожидал, что Кипр присоединится к ЕС как государство-член, не контролируя всю свою территорию. Но в результате Кипр – в ЕС и несмотря на 20 лет членства территориальные проблемы невозможно решить. Я думаю, что некоторые государства-члены ЕС не захотят повторять этот опыт. Я считаю, что начать переговоры о вступлении без полного контроля правительства над всей территорией можно, но закончить их будет сложно.

На расширение ЕС влияют внешние и внутренние интересы стран-членов

С точки зрения продолжительности процесса вступления, большой проблемой для стран-членов ЕС является борьба между двумя разными группами интересов. С одной стороны существует геополитический интерес, который сейчас гораздо выше, например, у Франции, чем был раньше. Стремление Украины оставаться европейской страной и двигаться к вступлению в ЕС – это очень важная геополитическая возможность, которую нельзя упустить.

Проигрыш Украины и российская оккупация стала бы катастрофой для всей Европы. Борьба украинцев стала сильной мотивацией для государств ЕС, особенно для Польши, стран Балтии, но это также повлияло и на мнение президента Макрона относительно расширения Евросоюза.

С другой стороны, существуют внутренние интересы, выступающие против расширения, поскольку оно всегда носит деструктивный и разрушительный характер. У нас есть европейские фермеры, которые беспокоятся о том, как вступление Украины в ЕС может повлиять на их общую сельскохозяйственную политику в отношении субсидий. Также есть бизнесы, которые волнуются по поводу украинской конкуренции, и другие аспекты.

С геополитической и, по-моему мнению, экономической точки зрения, вступление Украины в ЕС может быть положительным явлением, однако это общие выгоды. Но в то же время конкретные группы, которые сталкиваются с потерями из-за этого процесса, всегда выражают свое возмущение достаточно громко, как мы видели в предыдущих присоединениях.



Французские фермеры, кстати, выражали возмущение в отношении польских фермеров перед присоединением 2004 года. Сейчас, конечно, они союзники в попытках защитить свои интересы.

Эта динамика всегда существует, и я уверена, что она будет учтена при принятии решения о начале переговоров в этом году. Ключевой точкой станет поиск баланса между общей геополитической выгодой для Европы от приближения Украины, более тесной интеграцией Украины в европейское пространство и возможными негативными последствиями для отдельных стран ЕС.

Скандалы во время расширения возможны

Мы также можем получить скандалы в будущем в процессе расширения. Это может произойти в любой момент. Вопрос в том, есть ли воля для того, чтобы их решить, а не превратить в нечто вроде ссоры. Важно, чтобы между правительствами было сотрудничество и добрая воля, вот что важно. Но всегда будут происходить определенные рыночные сбои, которые нужно разрешать. Это вполне нормально, поэтому я думаю, что это вопрос поддержки отношений и не стоит зацикливаться на этих вещах.

Отметим, что между Украиной и рядом стран уже возник зерновой спор после открытия рынка ЕС для Украины. Весной 2023 года Польша и ряд соседних стран ЕС решили ввести запрет на ввоз зерна из Украины. Такое решение приняли государства, столкнувшиеся с избытком украинской продукции на своем рынке, что привело к недовольству местных фермеров.



Сейчас кризис продолжается и привел к напряжению в отношениях Украины, особенно с Польшей.

Выборы в ЕС и ход войны: что повлияет на процесс вступления

Я считаю, что европейские выборы, запланированные на июнь следующего года, не окажут значительного влияния на переговоры.

Фактически в этом году намного важнее ситуация на военном фронте и вопрос продолжат ли страны ЕС и США оказывать поддержку. Это очень важно.

Кроме того, важны перспективы событий в России после смерти Пригожина и другие геополитические факторы, которые станут ключевыми.

Выполнение рекомендаций от Еврокомиссии также будет иметь важное значение. Осенняя оценка определит, насколько положительно Еврокомиссия оценивает прогресс, идет ли он в правильном направлении и как быстро. Это будет иметь большое значение для достижения консенсуса между странами-членами по открытию переговоров о вступлении.

Что касается важности верховенства права, то следует отметить, что последние годы были тяжелыми для ЕС в связи с проблемами нарушения верховенства права в некоторых странах-членах. В Евросоюзе не желают усугублять эти проблемы. Также есть мнение, которое могут подтвердить эксперты, что в Украине все еще существует коррупция. Таким образом это критические моменты, где украинское правительство должно продемонстрировать прогресс.

Отметим, что после получения статуса кандидата Еврокомиссия предоставила семь рекомендаций для Украины, обязательных к исполнению. Согласно устному отчету еврокомиссара по расширению Оливера Варгеи в июне 2023 года, Украина выполнила две рекомендации, в частности, судебную реформу и законодательство о средствах массовой информации.



Официальную оценку прогресса в выполнении реформ Еврокомиссия представит уже в октябре. Министр Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не успеет выполнить все указанные условия. В случае положительной оценки Еврокомиссия может рекомендовать начать переговоры о вступлении. Однако чтобы переговоры начались, необходимо получить согласие всех государств-членов ЕС.

Переговоры о вступлении начались, а что дальше?

После принятия решения о начале переговоров необходимо проделать значительную подготовительную работу. Этот этап включает в себя скрининг, предусматривающий проверку соответствия украинского законодательства нормам ЕС и требованиям различных сфер. В этом аспекте Украина уже сделала значительный прогресс благодаря подписанию Соглашения об ассоциации и Соглашения об углубленной и всесторонней зоне свободной торговли.

Однако законодательство ЕС постоянно развивается, что усложняет задачу выполнения требований. Это связано с развитием новых сфер и инициатив, возникающих в ЕС, как цифровые рынки, Европейский зеленый курс, новые стандарты экологической безопасности и прочее.

Переговоры о присоединении к ЕС будут включать встречи представителей Украины и ЕС с целью обсуждения и оценки состояния разных аспектов. Однако, важно понимать, что у

Acquis communautaire (правовая система ЕС, – 24 Канал) большинство стандартов ЕС уже определены и не подлежат переговорам. Переговоры будут касаться того, как Украина выполнит обязательства, связанные с членством в ЕС. Это включает процесс адаптации законодательства, соответствие стандартам и техническую и финансовую поддержку.

Примером быстрых переговоров могут быть Финляндия и Швеция, которые провели их за 18 месяцев. Но они уже долгое время были частями Европейского экономического пространства. Условия тогда были менее сложными, поскольку не было Шенгенской зоны, евро и схемы торговли выбросами. Поэтому реально мнение, что процесс присоединения к ЕС займет десятилетие или немного больше. Это реальный срок реализации всех необходимых адаптаций и изменений.

Уроки прошлых расширений ЕС для Украины

Я считаю, что есть большая потребность в подготовке государственных служащих и формировании государственного административного потенциала на ранних этапах. Также важно иметь сильную команду переговорщиков, центральную группу для переговоров, которая бы получила мандат от президента и Верховной Рады для выполнения этой работы.

Следует помнить, что это не всегда было характерно для других стран. Поэтому важно обращать внимание на технические аспекты, а не ограничиваться лишь дипломатическим подходом к отдельным странам-членам. Технические детали действительно имеют вес, и им нужно отдать должное время.

Даже если геополитика играет ключевую роль, все равно нужно проводить много технической работы, чтобы добиться желаемых результатов.

Важным этапом является быстрое обучение государственных служащих по вопросам ЕС и создание крепкой переговорной команды под руководством министра, на которого возлагается большая ответственность со стороны президента. Этот министр должен внушать доверие всех сторон и также быть хорошим коммуникатором, чтобы объяснять проблемы общественности. Все же во всех переговорах ЕС с Украиной имеем дело с одним контактным лицом, а именно Украиной. Это требует от нас сильных национальных усилий для достижения консенсуса по многим вопросам.

Вступить в Евросоюз легче блоком стран, чем индивидуально

Естественно, ЕС в прошлом использовал различные подходы к принятию новых стран. Присоединение Хорватии и Греции как индивидуальных стран, а также массовые присоединения нескольких стран одновременно отражает разнообразие подходов ЕС.

Процесс ратификации действительно может быть сложным и потребовать времени из-за необходимости получения согласия как на уровне Европейского парламента, так и национальных парламентов каждой страны-члена. Групповое присоединение нескольких стран может упростить этот процесс, но все равно следует учитывать готовность каждой из стран-кандидатов.

Развертывание процесса зависит от различных факторов, таких как темпы движения стран к вступлению, их готовность к выполнению стандартов и обязательств ЕС, а также политические и экономические обстоятельства. Нельзя точно определить, какой подход будет выбран в каждом конкретном случае.

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине вопрос расширения снова появился на повестке дня в ЕС. Вместе с Украиной статус кандидата получила Молдова. А в декабре 2022 года в этот список добавились Босния и Герцоговина.



В целом, статус государств-кандидатов имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Реформирование ЕС может состояться уже после расширения

Европейский союз всегда должен готовиться к расширению, но, к сожалению, эффективная подготовка к этому редко происходит. Обычно значительные реформы институтов и бюджета начинаются только после самого процесса расширения. Это стало нормой в истории ЕС.

К примеру, после выхода "больших двух" и расширения, известного как "Большой взрыв", в 2004 году, ЕС принял новый договор – Лиссабонский, и во многих случаях это также требует изменений в бюджете. Нужны изменения в бюджете, но этот процесс может произойти и позже.

Часто возникает длительный переходный период, прежде чем новый член получит полный доступ к бюджетным ресурсам. Похожий сценарий имел место, например, при вступлении Польши. Таким образом, подготовка необходима, но возможно, но лично я считаю, что это не самая важная проблема.

На практике глубокие изменения, как правило, происходят после расширения. Это, в частности, касается сложностей в предсказании влияния новой страны. Поскольку сложно заранее предугадать все аспекты, трудно также получить политическую поддержку со стороны стран-членов для осуществления этих изменений. Зачастую такие изменения принимаются только после факта. Следовательно, этот процесс обычно происходит после принятия новых членов.

Однако есть еще один аспект, который более важен. Это уверенность стран-членов в том, что Украина способна эффективно конкурировать на едином рынке, активно участвовать в работе Европейского Совета как полноправный член и обеспечивать собственную безопасность. Именно эти вопросы станут ключевыми сейчас и в будущем.

Украине нужна "зеленая революция"

На мой взгляд, потенциал Украины в возобновляемой энергетике выступает важной составляющей "зеленой" экономики. В Украине есть огромный дух предпринимателей, которые переходят на "зеленую" экономику, а также разнообразные навыки украинских работников, которые важны для реализации "зеленого" перехода.

В практических аспектах это означает установку солнечных панелей, строительство зарядных станций для электромобилей и другие мероприятия. Это может принести пользу как Украине, так и быть полезным для переходного периода, и даже может способствовать привлечению украинских работников к работе в ЕС, как это делали перед войной.

Учитывая это, важно, чтобы Украина присоединилась к Европейскому зеленому курсу еще до вступления в ЕС. Экологизация как европейской, так и украинской экономики является существенным фактором обеспечения энергетической безопасности и независимости Украины от России. Это особенно актуально в контексте транзита газа и других аспектов переориентации и модернизации украинской экономики.

Мы стремимся создать современные металлургические комбинаты, которые используют минимальное количество энергии и снабжают экологически чистой продукцией. Такой подход обладает большим потенциалом для будущего развития Украины после войны, обеспечивая значительный экономический динамизм и принося выгоду европейской экономике.

Вы знаете, Украина не хочет восстанавливать Мариупольский металлургический комбинат таким, каким он был раньше. Это должен быть современный металлургический комбинат, использующий минимальное количество энергии и снабжающий экологически чистой продукцией. Это просто пример. Я думаю, что это может иметь огромное значение, и после войны в Украине будет огромный экономический динамизм, и это также выгодно для европейской экономики.