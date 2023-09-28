Политолог Олег Саакян сказал 24 Каналу, что Запад подготовил многоуровневую инфраструктуру помощи Украине. Она берёт на себя принцип распределенности в этой поддержке.
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Запад не устанет помогать
Этот принцип действует следующим образом. Если США в силу внутриполитической нестабильности уменьшатся в своих возможностях поддерживать Украину, то перехватит инициативу Европейский союз.
Если не Евросоюз, то есть двусторонние гарантии. Если не они – есть уровень G7 или НАТО. Есть разные механизмы для того, чтобы они имели возможность взаимоподдерживать и взаимоподстраховывать друг друга,
– подчеркнул политолог.
И этой поддержкой был направлен месседж для России и персонально Владимиру Путину, что в долгую выиграть войну не удастся. Если до этого он проиграл блицкриг, то рассчитывать на победу в продолжительной войне не стоит.
"Запад не устанет помогать Украине. И поддержка будет происходить, несмотря на возможные внутриполитические и геополитические нестабильности в западных странах", – подчеркнул Саакян.
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И эта система оберегает Украину от внутриполитической конъюнктуры – либо в Германии, либо в США, либо в Великобритании. Она может усложнить поддержку Украине, но точно не сорвет.
До этого у НАТО не было прямых программ по поддержке Украины, но теперь они их начинают. И это, по мнению Олега Саакяна, очень хороший сигнал.
Западные партнеры продолжают помогать Украине
- Сенат США 26 сентября принял проект временного бюджета, в котором указаны расходы на поддержку Украины. Это решение означает начало дебатов по внедрению так называемого временного бюджета, предусматривающего финансирование правительства до 17 ноября.
- Посол Украины в США Оксана Макарова отметила, что в проекте временного бюджета отмечено выделение 6,152 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине. В частности, 4,499 миллиарда долларов – на оборонные расходы и 1,650 миллиарда долларов – экономическая поддержка, в том числе прямая бюджету.
- Также во время визита Владимира Зеленского в США Джозеф Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в него вошли: ракеты ПВО АИМ-9М, дополнительные боеприпасы для HIMARS, системы ПВО Avenger, пулеметы для противодействия беспилотным летательным системам, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая DPICM и т.д.