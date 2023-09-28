Политолог Олег Саакян сказал 24 Каналу, что Запад подготовил многоуровневую инфраструктуру помощи Украине. Она берёт на себя принцип распределенности в этой поддержке.

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Запад не устанет помогать

Этот принцип действует следующим образом. Если США в силу внутриполитической нестабильности уменьшатся в своих возможностях поддерживать Украину, то перехватит инициативу Европейский союз.

Если не Евросоюз, то есть двусторонние гарантии. Если не они – есть уровень G7 или НАТО. Есть разные механизмы для того, чтобы они имели возможность взаимоподдерживать и взаимоподстраховывать друг друга,

– подчеркнул политолог.

И этой поддержкой был направлен месседж для России и персонально Владимиру Путину, что в долгую выиграть войну не удастся. Если до этого он проиграл блицкриг, то рассчитывать на победу в продолжительной войне не стоит.

"Запад не устанет помогать Украине. И поддержка будет происходить, несмотря на возможные внутриполитические и геополитические нестабильности в западных странах", – подчеркнул Саакян.

Важно! Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом 28 сентября. После встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским они провели общий брифинг.

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И эта система оберегает Украину от внутриполитической конъюнктуры – либо в Германии, либо в США, либо в Великобритании. Она может усложнить поддержку Украине, но точно не сорвет.

Это прецедентный шаг для НАТО, поскольку до этого закупки для Украины снарядов, комплектующих и тому подобное происходило в основном либо отдельными государствами, входящими в формат "Рамштайн", либо из общего бюджета Евросоюза (из "Фонда мира" несколько раз выделялось по 500 миллионов и был принят отдельный бюджет на закупку снарядов и контрактирование их производства в европейских компаниях),

– отметил политолог.

До этого у НАТО не было прямых программ по поддержке Украины, но теперь они их начинают. И это, по мнению Олега Саакяна, очень хороший сигнал.

Западные партнеры продолжают помогать Украине