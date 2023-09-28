Політолог Олег Саакян сказав 24 Каналу, що Захід підготував багаторівневу інфраструктуру щодо допомоги Україні. Вона бере на себе принцип розподіленості у цій підтримці.
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Захід не втомиться допомагати
Цей принцип діє у наступний спосіб. Якщо США в силу внутрішньополітичної нестабільності зменшаться у своїх можливостях підтримувати Україну, то перехопить ініціативу Європейський Союз.
Якщо не Євросоюз, то є двосторонні гарантії. Якщо не вони – є рівень G7 або НАТО. Є різні механізми для того, щоб вони мали можливість взаємопідтримувати та взаємопідстраховувати один одного,
– підкреслив політолог.
І цією підтримкою був надісланий меседж для Росії та персонально Владіміру Путіну, що у довгу виграти війну не вдасться. Якщо до цього він програв бліцкриг, то розраховувати на перемогу в тривалій війні не варто.
"Захід не втомиться допомагати Україні. І підтримка буде відбуватися, попри можливі внутрішньополітичні та геополітичні нестабільності в західних країнах", – наголосив Саакян.
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І ця система убезпечує Україну від внутрішньополітичної кон'юнктури – чи в Німеччини, чи в США, чи у Великій Британії. Вона може ускладнити підтримку Україні, але точно не зірве.
До цього НАТО не мали прямих програм з підтримки України, але тепер вони їх розпочинають. І це, на думку Олега Саакяна, є дуже гарним сигналом.
Західні партнери продовжують допомагати Україні
- Сенат США 26 вересня ухвалив проєкт тимчасового бюджету, в якому зазначені витрати на підтримку Україні. Це рішення означає початок дебатів щодо запровадження так званого тимчасового бюджету, який передбачає фінансування уряду до 17 листопада.
- Посол України в США Оксана Макарова зазначила, що у проєкті тимчасового бюджету зазначено про виділення 6,152 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні. Зокрема 4,499 мільярда доларів – на оборонні видатки та 1,650 мільярда доларів – економічна підтримка, зокрема пряма бюджету.
- Також під час візиту Володимира Зеленського до США, Джозеф Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до нього увійшли: ракети ППО АІМ-9М, додаткові боєприпаси для HIMARS, системи ППО Avenger, кулемети для протидії безпілотним літальним системам, 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи DPICM тощо.