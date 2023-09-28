Політолог Олег Саакян сказав 24 Каналу, що Захід підготував багаторівневу інфраструктуру щодо допомоги Україні. Вона бере на себе принцип розподіленості у цій підтримці.

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Захід не втомиться допомагати

Цей принцип діє у наступний спосіб. Якщо США в силу внутрішньополітичної нестабільності зменшаться у своїх можливостях підтримувати Україну, то перехопить ініціативу Європейський Союз.

Якщо не Євросоюз, то є двосторонні гарантії. Якщо не вони – є рівень G7 або НАТО. Є різні механізми для того, щоб вони мали можливість взаємопідтримувати та взаємопідстраховувати один одного,

– підкреслив політолог.

І цією підтримкою був надісланий меседж для Росії та персонально Владіміру Путіну, що у довгу виграти війну не вдасться. Якщо до цього він програв бліцкриг, то розраховувати на перемогу в тривалій війні не варто.

"Захід не втомиться допомагати Україні. І підтримка буде відбуватися, попри можливі внутрішньополітичні та геополітичні нестабільності в західних країнах", – наголосив Саакян.

Важливо! Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом 28 вересня. Після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським вони провели спільний брифінг.

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І ця система убезпечує Україну від внутрішньополітичної кон'юнктури – чи в Німеччини, чи в США, чи у Великій Британії. Вона може ускладнити підтримку Україні, але точно не зірве.

Це прецедентний крок для НАТО, оскільки до цього закупівлі для України снарядів, комплектуючих тощо відбувалось здебільше або окремими державами, що входять до формату "Рамштайн", або зі спільного бюджету Євросоюзу (з "Фонду миру" декілька разів виділялось по 500 мільйонів й було ухвалено окремий бюджет на закупівлю снарядів та контрактування їхнього виробництва в європейських компаніях),

– відзначив політолог.

До цього НАТО не мали прямих програм з підтримки України, але тепер вони їх розпочинають. І це, на думку Олега Саакяна, є дуже гарним сигналом.

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