Впоследствии Румыния начала перебрасывать средства ПВО ближе к деревням, расположенным через реку от Украины, а также увеличивать количество военных наблюдательных пунктов и патрулей в этом районе. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что такие действия со стороны Румынии свидетельствуют об активизации Североатлантического альянса.

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По словам экс-сотрудника СБУ, не только Румыния, но и Альянс долгое время молчали о падении российских дронов на территории НАТО. Это была общая позиция, происходившая по одной причине: не видеть гораздо проще, иначе нужно как-то реагировать.

Очень хорошо, что хотя бы такая позиция – усиление ПВО. Не факт, что оно будет разворачиваться в сторону Украины. Думаю, они будут действовать осторожно. Такие шаги показывают, что там есть люди, которые готовы принимать решения.

– заметил Ступак.

Конечно, пойти на такой шаг – это большое политическое решение, возможно, не согласующееся с политикой НАТО.

Как ПВО Румынии и Польши могли бы защитить территорию Украины

Как отметил Ступак, наиболее решительный шаг, который может сделать Альянс – развернуть системы ПВО в Польше и Румынии вдоль границы с Украиной, которые, прежде всего, защищали бы территории этих стран. Однако действие противовоздушной обороны распространялось бы также на часть Украины.

Ступак объяснил, как Польша и Румыния могут защитить территорию Украины: смотреть видео

Ориентировочно, если комплекс ПВО разместить на территории Польши вблизи границы, плюс-минус радиус его действия может достичь восточных окраин Львова. В таком случае, Польша могла бы защищать часть Украины, но в целом охранять свою территорию.

Я не думаю, что это будет какая-то эскалация – якобы оружие из стран НАТО сбивает российские ракеты, но на территории Украины,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Тогда была бы защищена часть украинской территории, на которой можно размещать:

производственные мощности;

ремонтные базы;

склады с топливом.

Прилеты российских дронов в Румынии