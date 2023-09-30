Впоследствии Румыния начала перебрасывать средства ПВО ближе к деревням, расположенным через реку от Украины, а также увеличивать количество военных наблюдательных пунктов и патрулей в этом районе. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что такие действия со стороны Румынии свидетельствуют об активизации Североатлантического альянса.
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По словам экс-сотрудника СБУ, не только Румыния, но и Альянс долгое время молчали о падении российских дронов на территории НАТО. Это была общая позиция, происходившая по одной причине: не видеть гораздо проще, иначе нужно как-то реагировать.
Очень хорошо, что хотя бы такая позиция – усиление ПВО. Не факт, что оно будет разворачиваться в сторону Украины. Думаю, они будут действовать осторожно. Такие шаги показывают, что там есть люди, которые готовы принимать решения.
– заметил Ступак.
Конечно, пойти на такой шаг – это большое политическое решение, возможно, не согласующееся с политикой НАТО.
Как ПВО Румынии и Польши могли бы защитить территорию Украины
Как отметил Ступак, наиболее решительный шаг, который может сделать Альянс – развернуть системы ПВО в Польше и Румынии вдоль границы с Украиной, которые, прежде всего, защищали бы территории этих стран. Однако действие противовоздушной обороны распространялось бы также на часть Украины.
Ступак объяснил, как Польша и Румыния могут защитить территорию Украины: смотреть видео
Ориентировочно, если комплекс ПВО разместить на территории Польши вблизи границы, плюс-минус радиус его действия может достичь восточных окраин Львова. В таком случае, Польша могла бы защищать часть Украины, но в целом охранять свою территорию.
Я не думаю, что это будет какая-то эскалация – якобы оружие из стран НАТО сбивает российские ракеты, но на территории Украины,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Тогда была бы защищена часть украинской территории, на которой можно размещать:
- производственные мощности;
- ремонтные базы;
- склады с топливом.
Прилеты российских дронов в Румынии
- 4 сентября во время атаки России Измаильский порт вражеские "Шахеды" рухнули в Румынии. Сначала в Бухаресте все возражали, впрочем, впоследствии там отметили, что нашли фрагменты дронов.
- 9 сентября Минобороны Румынии сообщило, что военные нашли еще одни обломки беспилотника.
- 13 сентября в стране снова обнаружили обломки беспилотников страны-агрессора. МИД Румынии вызвал руководителя российской дипломатической миссии. Там назвали действия России безответственной эскалацией и призвали прекратить регулярные атаки против украинского населения и гражданской инфраструктуры.