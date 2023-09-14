Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что он сообщил союзникам о том, что фрагменты беспилотников, подобных тем, которые использует Россия, были обнаружены на территории Румынии в третий раз. По его словам, Бухарест остается наготове и проводит полное расследование.

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Что говорят в НАТО о России

Уайт заявил, что Североатлантический союз следит за ситуацией и находится в тесном контакте с румынскими властями.

У НАТО нет информации, указывающей на любое умышленное нападение России на территорию союзников. НАТО солидарна с нашим союзником Румынией,

– сказал он.

Как отреагировала Румыния

После очередного падения обломков дронов на румынской территории Бухарест снова вызвал руководителя российской дипломатической миссии. МИД Румынии назвал действия России безответственной эскалацией. Ведомство призвало прекратить регулярные атаки против украинского населения и гражданской инфраструктуры.

В связи с обнаружением 13 сентября новых фрагментов дрона подобного используемым российской армией, разбросанных на несколько десятков метров в жудке Тульча, МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Бухарест заявил, что проинформировал НАТО. Продолжаются консультации с союзниками по ситуации на границе между Румынией и Украиной.

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