Соответствующее решение принял Национальный комитет Румынии по чрезвычайным ситуациям. Следовательно, жители пограничной зоны будут получать уведомления, когда будет существовать угроза атаки со стороны россиян.

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В Румынии будут получать сообщения

Итак, жители пограничной с Украиной зоны будут получать сообщения RO-ALERT. В них будут извещать, если существует угроза нападения. Если в районе отсутствует сигнал мобильной связи, то будут работать бригады. Они также будут заниматься уведомлением гражданского населения.

Перед тем обнаружили обломки другого беспилотника

Так, 9 сентября военнослужащие Военно-морских сил Румынии обнаружили фрагменты еще одного дрона-камикадзе. Говорят, что проводились поисковые миссии в районе Плаура, повет Тульча. Их выполняли, ведь получили сообщение от городских властей. В нем говорилось, что за 2,5 километра юго-восточнее Плаура лежат обломки другого беспилотника.

После проведения полевых исследований были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на используемые русской армией. Территория была оцеплена военными, а обнаруженные элементы будут собраны для анализа и технической экспертизы,

– говорится в сообщении Минобороны Румынии.

В ведомстве отметили, что решительно осуждают российские удары по Украине, в том числе по гражданской и портовой инфраструктуре на Дунае. Также подчеркивают, что такие атаки – неоправданные и серьезно противоречащие нормам международного гуманитарного права. Кроме того, это военные преступления, совершаемые Кремлем.

Об обнаружении фрагментов дронов уже сообщили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Заметим, что США решили нарастить свое присутствие на территории Румынии. Для этого в рамках миссии воздушной полиции небом над государством будет летать больше истребителей F-16.

Обратим внимание, что два дрона-камикадзе упали на территории Румынии в ночь на 4 сентября. Тогда враг атаковал "Шахедами" Одесщину. Сначала в Румынии всячески возражали тот факт, а потом таки решили признать, что беспилотники упали на их территории.