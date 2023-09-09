Відповідне рішення ухвалив Національний комітет Румунії з надзвичайних ситуацій. Відтак, мешканці прикордонної зони отримуватимуть сповіщення, коли існуватиме загроза атаки з боку росіян.

Читайте також Падіння дрона в Румунії: Залужний зв'язався з румунським колегою, США перекидають винищувачі

У Румунії отримуватимуть повідомлення

Отже, мешканці прикордонної з Україною зони отримуватимуть повідомлення RO-ALERT. У них сповіщатимуть, якщо існує загроза нападу. Якщо в районі відсутній сигнал мобільного зв'язку, то працюватимуть бригади. Вони також займатимуться сповіщенням цивільного населення.

Перед тим виявили уламки іншого безпілотника

Так, 9 вересня військовослужбовці Військово-морських сил Румунії виявили фрагменти ще одного дрона-камікадзе. Кажуть, що проводилися пошукові місії у районі Плауру, повіт Тульча. Їх виконували, адже отримали повідомлення від міської влади. У ньому йшлося про те, що за 2,5 кілометра на південний схід від Плауру лежать уламки іншого безпілотника.

Після проведення польових досліджень були виявлені фрагменти безпілотника, схожого на ті, що використовуються російською армією. Територія була оточена військовими, а виявлені елементи будуть зібрані для аналізу і технічної експертизи,

– йдеться в повідомленні Міноборони Румунії.

У відомстві наголосили, що рішуче засуджують російські удари по Україні, зокрема цивільній і портовій інфраструктурі на Дунаї. Також підкреслюють, що такі атаки – невиправдані та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Крім того, це воєнні злочини, які скоює Кремль.

Про виявлення фрагментів дронів уже повідомили генсека НАТО Єнса Столтенберга. Зауважимо, що у США вирішили наростити свою присутність на території Румунії. Для цього у рамках місії повітряної поліції небом над державою літатиме більше винищувачів F-16.

Звернімо увагу, що два дрони-камікадзе впали на території Румунії у ніч проти 4 вересня. Тоді ворог атакував "Шахедами" Одещину. Спочатку у Румунії всіляко заперечували той факт, а потім таки вирішили визнати, що безпілотники таки впали на їхній території.