После того, как российский беспилотник упал на территории Румынии, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил ситуацию с начальником Штаба обороны ВС Румынии генералом Даниэлем Петреску, пишет 24 Канал.

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Залужный провел разговор с румынским коллегой

Во время телефонного разговора, как сообщил Залужный, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае.

Стороны затронули тему безопасностных рисков, вопросы взаимодействия и обмена информацией с партнерами.

Указал на необходимость усиления противовоздушной обороны Украины,

– рассказал Залужный.

Румыния усиливает защиту в приграничных районах из-за российских атак

В приграничных с Украиной районах Румынии усилят меры защиты в связи с российскими атаками по украинским портам, сообщает Digi24.

Румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям уполномочил Минобороны принять меры по защите жителей районов на румынском берегу Дуная в случае бомбардировок украинских портов Рени и Измаил.

В частности, должны рассылать сообщения об угрозе Ro-Alert в тех районах, где существует риск падения "элементов, относящихся к средствам ведения боевых действий, которые используются в конфликте".

Также местные власти должны проинструктировать жителей, как действовать в угрожающих ситуациях. Кроме этого, в населенных пунктах Плауру и Чаталкиой, а также некоторых других должны построить укрытия.

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США перебросят в Румынию дополнительные истребители

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время перебросить в Румынию дополнительные истребители для усиления миссий НАТО по контролю над воздухом.

Об этом заявила посол США в Румынии Кэтлин Кавалек во время встречи с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром, сообщает пресс-служба Минобороны Румынии.

По словам Кавалек, Штаты озабочены ситуацией с безопасностью в Черноморском регионе на фоне российских террористических нападений на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

Посол добавила, что США хотят продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты национальной территории, в частности путем развертывания в стране нескольких боевых самолетов ВВС США для усиления миссий НАТО по контролю за воздухом.

Министр обороны Тилвар заявил, что Румыния приняла дополнительные меры безопасности в приграничной зоне, усилила мониторинг и защиту воздушного пространства.

"Как заявил в четверг генеральный секретарь НАТО, Альянс значительно усилил свое присутствие в Черноморском регионе. Для нас безопасность наших граждан имеет первостепенное значение, особенно живущих в районах, где Россия совершила жестокие нападения на украинские гражданские порты", – сказал министр.

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