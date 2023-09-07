Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз продолжает расследовать падение возможных обломков российского дрона на территории Североатлантического союза. Об этом он сказал на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии

Расследование продолжается

Глава НАТО сообщил, что во время вчерашнего заседания государств-членов Альянса румынские власти подтвердили, что на границе с Украиной были найдены следы потенциально возможного беспилотника. Хотя в НАТО и усилили наблюдение, Столтенберг не считает, что Россия пересекла границу намеренно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сейчас ожидают результатов расследования по инциденту с обломками БпЛА в Румынии.

У нас нет никакой информации, указывающей на умышленное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов расследования, которое еще продолжается,

– сказал Столтенберг.

Ранее о необходимости расследования заявили и в Румынии. Президент страны отметил, что расследование должно выяснить:

происхождение обломков дронов, обнаруженных в Румынии,

время и обстоятельства, при которых они оказались на румынской территории.

Если это все-таки окажутся фрагменты "Шахеда", то это будет расцениваться как нарушение суверенитета.

Ранее в Альянсе сообщали, что следят за ситуацией и держат связь с властями Румынии.

Беспилотники в Румынии: последние новости