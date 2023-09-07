Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжує розслідувати падіння можливих уламків російського дрона на території Альянсу. Про це він сказав під час засідання комітету із закордонних справ Європарламенту, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Розслідування ще триває

Очільник НАТО повідомив, що під час вчорашнього засідання держав-членів Альянсу, румунська влада підтвердила, що на кордоні з Україною були знайдені сліди потенційно можливого безпілотника. Хоча в НАТО і посилили спостереження, Столтенберг не вважає, що Росія перетнула кордон навмисно.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що зараз очікують на результати розслідування щодо інциденту з уламками БпЛА у Румунії.

У нас немає жодної інформації, що вказує на навмисний напад з боку Росії, і ми очікуємо на результати розслідування, що триває,

– сказав Столтенберг.

Раніше про необхідність розслідування заявили й у Румунії. Президент країни зазначив, що розслідування має з'ясувати:

походження уламків дронів, які виявили у Румунії,

час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.

Якщо це таки виявляться фрагменти "Шахеда", то це розцінюватиметься як порушення суверенітету.

Раніше в Альянсі повідомляли, що стежать за ситуацією та тримають зв'язок із владою Румунії.

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