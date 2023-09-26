Польща потужно допомогає Україні зі зброєю
Мовиться про:
- 100 бронемашин Rosomak у версії як і БТР, так і бойової машини піхоти (по штату – три повні механізовані батальйони, в реаліях – можливо на пару нових бригад).
- 24 самохідні міномети 120-го калібру Rak. Це дуже потрібна на фронті зброя, щоб і нищити російські вогневі точки і заодно "гасити" самохідні міномети "Нона" російських ВДВ.
- Ще точно в процесі щонайменше кілька десятків САУ Krab 155-го калібру. Вони відзначились не тільки ефективністю вогню, але й ергономікою та високою живучістю ствола.
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Так, це озброєння та військову техніку поляки для нас виготовляють шляхом зовнішнього фінансування. Але щоб виконати цей контракт до планової дати "кінець 2023 року", польському оборонно-промисловому комплексу потрібно буквально "вискочити" за межі своїх виробничих потужностей. При цьому – взагалі не виконуючи поставок саме для польської армії, якій ця техніка та зброя теж треба буквально "на вчора".
Ще є точно номенклатури, які Польща планувала поставити Україні вже з опорою на ціннісну базу:
- додаткові літаки МіГ-29, в міру надходження південнокорейських FA-50 (нам і радянські винищувачі все одно треба проти росіян);
- щонайменше 10 вертольотів Мі-24 (доволі часто на фронті гарна робота вертолітної ланки може не просто зірвати штурм окупантів, але й вибити взагалі підрозділ, який збирався в атаку на позиції ЗСУ).
Не кажучи вже про те, що на території Польщі точно відбувається (і є підтвердження з відкритих джерел) ремонт тих же САУ Krab і танків Leopard 2A4 для ЗСУ. Також цілком може відбуватися процес або одна зі складових виробництва дефіцитних боєприпасів для ЗСУ, бо даних у відкритому доступі нема, і це є добре.
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Найбільшою проблемою у цій історії з зерновим конфліктом є скоріше наше невміння вирішувати конфлікти з навколишнім світом. Якщо ставити на шальки терезів по пріоритетності, що важливіше для війни тут і зараз – зерно чи зброя – то відповідь цілком очевидна.
На зерно чи виторг від нього мобілізованих бійців ЗСУ буквально не посадиш, і оце зерно по росіянах "насипати" БК теж не може. На відміну від польських ББМ.