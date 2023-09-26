Польша мощно помогает Украине с оружием
Речь идет о:
- 100 бронемашинах Rosomak в версии как и БТР, так и боевой машины пехоты (по штату – три полных механизированных батальона, в реалиях – возможно на пару новых бригад).
- 24 самоходных минометах 120-го калибра Rak. Это очень нужное на фронте оружие, чтобы и уничтожать русские огневые точки и заодно "гасить" самоходные минометы "Нона" русских ВДВ.
- Еще точно в процессе по меньшей мере несколько десятков САУ Krab 155 калибра. Они отличились не только эффективностью огня, но и эргономикой и высокой живучестью ствола.
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Да, это вооружение и военную технику поляки для нас производят путем внешнего финансирования. Но чтобы выполнить этот контракт до плановой даты "конец 2023 года", польскому оборонно-промышленному комплексу нужно буквально "выскочить" за пределы своих производственных мощностей. При этом вообще не выполняя поставок именно для польской армии, которой эта техника и оружие тоже нужно буквально "на вчера".
Еще есть номенклатуры, которые Польша планировала поставить Украине уже с опорой на ценностную базу:
- дополнительные самолеты МиГ-29, по мере поступления южнокорейских FA-50 (нам и советские истребители все равно нужны против россиян);
- по меньшей мере 10 вертолетов Ми-24 (достаточно часто на фронте хорошая работа вертолетного звена может не просто сорвать штурм оккупантов, но и выбить вообще подразделение, которое собиралось в атаку на позиции ВСУ).
Не говоря уже о том, что на территории Польши точно происходит (и есть подтверждение из открытых источников) ремонт тех же САУ Krab и танков Leopard 2A4 для ВСУ. Также вполне может происходить процесс или одна из составляющих производства дефицитных боеприпасов для ВСУ, потому что данных в открытом доступе нет, и это хорошо.
Интересно Что происходит в голове президента Ирана и где в этом логика
Наибольшей проблемой в этой истории с зерновым конфликтом является скорее наше неумение разрешать конфликты с окружающим миром. Если ставить на чашу весов по приоритетности, что важнее для войны здесь и сейчас – зерно или оружие – ответ вполне очевиден.
На зерно или выручку от него мобилизованных бойцов ВСУ буквально не посадишь, и это зерно по россиянам "насыпать" БК тоже не может. В отличие от польских ББМ.