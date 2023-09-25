Россияне уже забыли тезис о "братских народах"

Она заключается в тезисе о том, что распад СССР был "спецоперацией Запада", и теперь Запад, мол, то же самое хочет осуществить с Россией. Это и есть оправдание действий россиян.

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Интересный момент. Антизападные взгляды, которыми так пугали россияне, не нашли полного подтверждения даже сейчас, когда Россия стала страной-изгоем. В противном случае мы бы не прилагали столько усилий в убеждении союзников в том, что Россия должна исчезнуть.

Россияне сконструировали себе здание и думают, что это весь мир. Поэтому нормальный человек не может объяснить алогичность действий и заявлений россиян. Ибо они живут в своем мире, в своих фантазиях, в своем пузыре, со своими страхами. Для них они ясны, потому что они в это верят и не хотят выходить на поверхность. Для нас непонятны, потому что не соответствуют реальности.

Они верят в нацистов в Украине, потому что им об этом кричали по телевидению, в фильмах, газетах, книгах. Это продолжалось так долго, что уже забыли времена, когда им рассказывали о "братском народе". Мы, в свою очередь, оглядываемся вокруг и не видим никаких нацистов.

"Вы е**тые?", – искренне спрашиваем мы россиян. "Нет, вы ничего не понимаете", – отвечают они.

Иран может отдалиться от России

Но у меня появился новый фаворит – Иран. Я не очень разбираюсь во внутренних процессах в стране, в их пропаганде. Но что-то с логикой там тоже не клеится.

На днях в отеле UN Plaza на Манхэттене произошло интересное. Один из гостей лидеров стран, начавших прибывать на высокую неделю Генеральной Ассамблеи ООН, а именно президент Ирана Эбрахим Раиси, удивил присутствующих и, пожалуй, свой персонал. Он сказал журналистам, что они могут процитировать его высказывания, что противоречит условиям приглашения на мероприятие. Раиси сказал журналистам, что "стремится объяснить" и предоставить "ответы на давние вопросы", добавив, что хочет, чтобы его ответы "распространили среди аудитории и коллег" журналистов.

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Среди многих тем, которые он обсуждал, начиная от недавнего обмена пленными США до гражданских беспорядков, возникших в Исламской Республике, была позиция Тегерана относительно войны против Украины, на которую он:

снабжает беспилотники;

предоставил россиянам технологии для производства "Шахедов".

Раиси признал, что иранско-российские отношения "охватывают множество аспектов: от экономического сотрудничества и развития до культурных обменов и исследований". Однако "никакого" военного сотрудничества в контексте войны против Украины, мол, нет. Он уверял журналистов, что никаких документов, подтверждающих обвинение в том, что Иран предоставил России беспилотники, нет.

"Мы против войны в Украине, и точка", – заявил Раиси и предложил помочь в прекращении конфликта.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Россией и Украиной", – цитирует президента Ирана. Newsweek.

Что происходит в голове лидера страны, чьи беспилотники ежедневно летят по украинским городам, а он при этом говорит, что их нет – х*р его знает. Оптимисты могут увидеть в этом первый шаг сворачивания военного сотрудничества Ирана и России, а также сближение позиции с США (хотя публично Раиси их песочит).

Но если иранцы такие борцы за мир, то прекратите поставки "Шахедов" и отзовите технологии. И точка.