Варшава здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння. Зокрема, за контрактом з Україною щодо гаубиць Krab.

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Польща допомагала в перші місяці війни

За словами Мюллера, Польща продовжує реалізовувати найбільший закордонний контракт, підписаний польською збройною промисловістю після 1989 року – на постачання гаубиць Krab.

Також він додав, що наразі в Польщі продовжує діяти "хаб міжнародної допомоги".

У перші місяці війни Польща передала танки, бронетехніку, літаки і боєприпаси для України, які були необхідні, щоб зупинити агресію Росії… У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад Росії,

– зазначив він.

Раніше у Польщі заявляли, що більше не постачають зброю Україні