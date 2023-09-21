Варшава осуществляет только предварительно согласованные поставки боеприпасов и вооружения. В частности, по контракту с Украиной по поводу гаубиц Krab.
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Польша помогала в первые месяцы войны
По словам Мюллера, Польша продолжает реализовывать самый большой зарубежный контракт, подписанный польской вооруженной промышленностью после 1989 года – на поставки гаубиц Krab.
Также он добавил, что в настоящее время в Польше продолжает действовать "хаб международной помощи".
В первые месяцы войны Польша передала танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы для Украины, которые были необходимы, чтобы остановить агрессию России… В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отразить нападение России,
– отметил он.
Ранее в Польше заявляли, что больше не поставляют оружие Украине
- Польша с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. В частности, страна передала обещанные истребители МиГ-29. В то же время 20 сентября Моравецкий заявил, что помощь оружием завершена.
- Ярослав Качинский – вице-премьер-министр Польши – подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину, несмотря на зерновые дискуссии. Глобально эта ситуация ничего не меняет в отношении Польши к Украине. Поддержка продолжится до победы украинцев в войне с российскими оккупантами.
- Качинский добавил, что Польша была и остается на фронте поддержки Украины. Правительство делает это по фундаментальным причинам. В частности, из-за собственных ценностей.