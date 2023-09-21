Министр аграрной политики Украины Николай Сольский провел разговор с Робертом Телусом.

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Следующие переговоры будут через несколько дней

Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию. Они договорились найти решение, удовлетворяющее обе страны.

Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта,

– говорится в сообщении.

Следующие переговоры пройдут в ближайшие дни. Там обсудят вопросы с обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.

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