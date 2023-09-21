Если ситуация не разрешится, то до конца года Украина может потерять около 600 миллионов евро. Об этом п во время брифинга заявил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского агарного совета.
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Транзит – это ключевое условие
По словам Марчука, не имея возможности экспортировать зерно в те 5 стран, которые наложили запрет, Украина теряла около 170 миллионов евро.
Если мы продолжим терять, то до конца года мы потеряем еще около 600 миллионов евро. В условиях войны это очень большие средства, на которые мы рассчитывали,
– сказал он.
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета отметил, что аграрии не входят в структуру противостояния с польскими коллегами, но хотят, чтобы это происходило в определенных паритетных вещах.
"Если мы сотрудничаем, то это сотрудничество не должно препятствовать транзиту, который осуществляется со стороны наших стран-партнеров, потому что транзит – это ключевое условие, которое не прекращалось с момента запрета импорта", – добавил Марчук.
Он также подчеркнул, что транзит стратегически важен для Украины.
Украина – Польша: как ситуация с экспортом зерна влияет на отношения государств
- Польша, вопреки решению ЕС, в одностороннем порядке ввела ограничения на импорт зерна из Украины. Ее примеру последовали Венгрия и Словакия. Как сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, переговоры между нашим государством и Польшей длились 5 месяцев. Поскольку никакой надежды на разрешение спора не осталось, Украина обратилась во Всемирную торговую организацию, чтобы урегулировать вопрос цивилизованным способом.
- На полях Генассамблеи Зеленский намекнул на страны, введшие запрет на экспорт украинского зерна, и тем самым подыграли Путину. Анджей Дуда в ответ сравнил Украину с утопленником, который тянет ко дну спасателя.
- Украина стремится к конструктиву и предлагает качественные решения по решению вопроса польских аграриев. Те дискуссии и вроде бы конфликты – скорее эмоциональные проявления внутренних процессов на фоне выборов в Польше. Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона. По его словам, Украина предложила механизм, который поможет контролировать процесс импорта агропродукции