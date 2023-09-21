Если ситуация не разрешится, то до конца года Украина может потерять около 600 миллионов евро. Об этом п во время брифинга заявил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского агарного совета.

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Транзит – это ключевое условие

По словам Марчука, не имея возможности экспортировать зерно в те 5 стран, которые наложили запрет, Украина теряла около 170 миллионов евро.

Если мы продолжим терять, то до конца года мы потеряем еще около 600 миллионов евро. В условиях войны это очень большие средства, на которые мы рассчитывали,

– сказал он.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета отметил, что аграрии не входят в структуру противостояния с польскими коллегами, но хотят, чтобы это происходило в определенных паритетных вещах.

"Если мы сотрудничаем, то это сотрудничество не должно препятствовать транзиту, который осуществляется со стороны наших стран-партнеров, потому что транзит – это ключевое условие, которое не прекращалось с момента запрета импорта", – добавил Марчук.

Он также подчеркнул, что транзит стратегически важен для Украины.

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