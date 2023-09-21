С журналистами 20 сентября во время брифинга пообщался заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он ответил на ряд вопросов, в частности, о качестве украинского зерна.
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На теме украинского зерна спекулируют
Одна из присутствующих журналисток поставила вопросы качества украинского зерна. Мол, в Польше заявляли, что оно загрязнено и не совсем отвечает стандартам.
Денис Марчук подчеркнул, что Украина взяла на себя ряд обязательств в условиях евроинтеграции. В частности, речь идет о выращивании и хранении сельхозкультур.
По его словам, если бы Украина позволяла себе экспортировать некачественную продукцию, это имело бы негативные последствия. С нашим государством просто перестали бы заключать контракты.
Он добавил, что до 2023 года никаких проблем не возникало. В то же время он вспомнил, что впервые о загрязненном зерне заговорили в Словакии. Мол, было несколько тонн некачественного зерна. Впрочем, по его словам, на фоне миллионов тонн, "возможно, какая-нибудь погрешность и могла быть".
Такие вещи, которые сегодня пытаются навязать политики в этом аспекте, действительно могут повредить нашей репутации как экспортера. Но тот мир, который покупает украинскую продукцию, он знает, что она отвечает всем стандартам и до 2023 года она соответствовала стандартам и Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и всем членам ЕС, покупающим украинскую продукцию,
– констатировал он.
Денис Марчук напомнил, что 22 страны Еврозоны категорически против того, чтобы был запрет на импорт украинской продукции. Речь идет о зерновой группе: кормовой кукурузе и продовольственной пшенице.
Обратим внимание, что 15 сентября истек срок ограничений, наложенных против украинского зерна. Следовательно, 16 сентября наша страна могла бы снова его экспортировать в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.
Но Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили ограничения. Украина из-за этого уже подала в ВТО иски.